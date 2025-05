MLB》齊名大谷翔平！鈴木誠也締重大里程碑 還寫日本第一人紀錄

鈴木誠也。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕小熊日本強打鈴木誠也今天終結全壘打荒,在主場炸出本季第10轟,率隊以5:2力壓馬林魚,同時寫下重大里程碑。

鈴木誠也今打第3棒守左外野,首打席敲出三壘界外飛球出局,第二打席獲得保送,5下再度站上打擊區,當時小熊3:0領先、2出局三壘有人,鈴木誠也逮中馬林魚左投維內齊亞諾(Anthony Veneziano)的失投速球,掃出中左外野2分砲,擊球初速106.7英哩、飛行距離413英呎,助隊擴大分差。

鈴木誠也本季第10轟出爐,日媒《Full-Count》指出,他成為繼大谷翔平後,第二位連續4年達標雙位數全壘打的日本選手,同時也是第一位達成此成就的日本右打者。

值得一提的是,鈴木誠也這一發全壘打,也是日本球員在大聯盟通算的第900轟,締造意義非凡里程碑。

小熊靠著5下5分大局奠定勝基,終場以5:2收勝。鈴木誠也全場3打數敲1安,有2打點、跑回1分,選到1保送,吞1K,賽後打擊率0.245。

Seiya Suzuki's 10th home run of the year makes it a 5-run @Cubs 5th! pic.twitter.com/MnrG4CZv0z