MLB》齊名大谷翔平！鈴木誠也締重大里程碑 還寫日本第一人紀錄

鈴木誠也。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日本強打鈴木誠也今天終結全壘打荒，在主場炸出本季第10轟，率隊以5：2力壓馬林魚，同時寫下重大里程碑。

鈴木誠也今打第3棒守左外野，首打席敲出三壘界外飛球出局，第二打席獲得保送，5下再度站上打擊區，當時小熊3：0領先、2出局三壘有人，鈴木誠也逮中馬林魚左投維內齊亞諾（Anthony Veneziano）的失投速球，掃出中左外野2分砲，擊球初速106.7英哩、飛行距離413英呎，助隊擴大分差。

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鈴木誠也本季第10轟出爐，日媒《Full-Count》指出，他成為繼大谷翔平後，第二位連續4年達標雙位數全壘打的日本選手，同時也是第一位達成此成就的日本右打者。

值得一提的是，鈴木誠也這一發全壘打，也是日本球員在大聯盟通算的第900轟，締造意義非凡里程碑。

小熊靠著5下5分大局奠定勝基，終場以5：2收勝。鈴木誠也全場3打數敲1安，有2打點、跑回1分，選到1保送，吞1K，賽後打擊率0.245。

Seiya Suzuki's 10th home run of the year makes it a 5-run @Cubs 5th! pic.twitter.com/MnrG4CZv0z — MLB （@MLB） May 13, 2025

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