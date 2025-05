MLB》史基斯6局好投做白工 大都會「北極熊」高飛犧牲打向海盜說再見

「北極熊」阿隆索敲出再見高飛犧牲打,幫助大都會向海盜說再見。(路透)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今日海盜與大都會進行本季首場交鋒,海盜派出王牌投手史基斯(Paul Skenes)掛帥,繳出6局失1分的優質好投,可惜最終自家終結者貝納(David Bednar)放火,讓「北極熊」阿隆索(Pete Alonso)敲出再見高飛犧牲打,幫助大都會以4:3再度於主場獲勝。

本場由海盜率先發動攻勢,2局上半「IKF」凱納法利法(Isiah Kiner-Falefa)炸裂中左外野方向的陽春砲形成本季首轟,幫助球隊先馳得點,而大都會打線遭到史基斯壓制,前6局僅在4下敲2支長打攻下1分追平,但也苦吞6次三振。

7上海盜再發起進攻,在一、三壘有人時雷諾斯(Bryan Reynolds)敲出游擊方向滾地球送回1分,但下個半局,索托(Juan Soto)同樣一、三壘有跑者時敲出一壘滾地球先是追平分數,緊接著阿隆索敲出三游間安打拿下超前分。

9局上大都會派上布拉佐班(Huascar Brazobán)試圖關門,但他一上來就被敲安,自家隊友林多(Francisco Lindor)還發生失誤,兩名跑者還靠著戴維斯(Henry Davis)的犧牲觸擊攻佔二、三壘,隨後海伊斯(Ke'Bryan Hayes)敲出內野安打再度扳平比分。

在9上追平的海盜,下個半局推派終結者貝納力拚延長戰線,順利三振掉首名打者L.阿庫尼亞(Luisangel Acuña)後,林多則因游擊手凱納法利法失誤上壘,接著索托鎖定首球敲出安打將跑者送上三壘,而輪到阿隆索打擊時,他相中97.7英里(約157.2公里)速球,敲出右外野方向的再見高飛犧牲打,幫助球隊拿下勝利。

PETE ALONSO WALKS IT OFF WITH A SACRIFICE FLY! pic.twitter.com/GlY1L108ma