MLB》史基斯6局好投做白工 大都會「北極熊」高飛犧牲打向海盜說再見

「北極熊」阿隆索敲出再見高飛犧牲打，幫助大都會向海盜說再見。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日海盜與大都會進行本季首場交鋒，海盜派出王牌投手史基斯（Paul Skenes）掛帥，繳出6局失1分的優質好投，可惜最終自家終結者貝納（David Bednar）放火，讓「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）敲出再見高飛犧牲打，幫助大都會以4：3再度於主場獲勝。

本場由海盜率先發動攻勢，2局上半「IKF」凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）炸裂中左外野方向的陽春砲形成本季首轟，幫助球隊先馳得點，而大都會打線遭到史基斯壓制，前6局僅在4下敲2支長打攻下1分追平，但也苦吞6次三振。

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7上海盜再發起進攻，在一、三壘有人時雷諾斯（Bryan Reynolds）敲出游擊方向滾地球送回1分，但下個半局，索托（Juan Soto）同樣一、三壘有跑者時敲出一壘滾地球先是追平分數，緊接著阿隆索敲出三游間安打拿下超前分。

9局上大都會派上布拉佐班（Huascar Brazobán）試圖關門，但他一上來就被敲安，自家隊友林多（Francisco Lindor）還發生失誤，兩名跑者還靠著戴維斯（Henry Davis）的犧牲觸擊攻佔二、三壘，隨後海伊斯（Ke'Bryan Hayes）敲出內野安打再度扳平比分。

在9上追平的海盜，下個半局推派終結者貝納力拚延長戰線，順利三振掉首名打者L.阿庫尼亞（Luisangel Acuña）後，林多則因游擊手凱納法利法失誤上壘，接著索托鎖定首球敲出安打將跑者送上三壘，而輪到阿隆索打擊時，他相中97.7英里（約157.2公里）速球，敲出右外野方向的再見高飛犧牲打，幫助球隊拿下勝利。

PETE ALONSO WALKS IT OFF WITH A SACRIFICE FLY! pic.twitter.com/GlY1L108ma — SNY （@SNYtv） May 13, 2025

大都會今日掛帥主投的皮特森（David Peterson）表現出色，主投6局僅失2分並送出7次三振，連續2場出賽都完成優質先發，海盜部分，史基斯同樣也完成6局投球失掉1分飆6K無關勝敗。

海盜王牌史基斯主投6局僅失1分無關勝敗。（法新社）

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