晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》史基斯6局好投做白工 大都會「北極熊」高飛犧牲打向海盜說再見

2025/05/13 11:16

「北極熊」阿隆索敲出再見高飛犧牲打，幫助大都會向海盜說再見。（路透）「北極熊」阿隆索敲出再見高飛犧牲打，幫助大都會向海盜說再見。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日海盜與大都會進行本季首場交鋒，海盜派出王牌投手史基斯（Paul Skenes）掛帥，繳出6局失1分的優質好投，可惜最終自家終結者貝納（David Bednar）放火，讓「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）敲出再見高飛犧牲打，幫助大都會以4：3再度於主場獲勝。

本場由海盜率先發動攻勢，2局上半「IKF」凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）炸裂中左外野方向的陽春砲形成本季首轟，幫助球隊先馳得點，而大都會打線遭到史基斯壓制，前6局僅在4下敲2支長打攻下1分追平，但也苦吞6次三振。

7上海盜再發起進攻，在一、三壘有人時雷諾斯（Bryan Reynolds）敲出游擊方向滾地球送回1分，但下個半局，索托（Juan Soto）同樣一、三壘有跑者時敲出一壘滾地球先是追平分數，緊接著阿隆索敲出三游間安打拿下超前分。

9局上大都會派上布拉佐班（Huascar Brazobán）試圖關門，但他一上來就被敲安，自家隊友林多（Francisco Lindor）還發生失誤，兩名跑者還靠著戴維斯（Henry Davis）的犧牲觸擊攻佔二、三壘，隨後海伊斯（Ke'Bryan Hayes）敲出內野安打再度扳平比分。

在9上追平的海盜，下個半局推派終結者貝納力拚延長戰線，順利三振掉首名打者L.阿庫尼亞（Luisangel Acuña）後，林多則因游擊手凱納法利法失誤上壘，接著索托鎖定首球敲出安打將跑者送上三壘，而輪到阿隆索打擊時，他相中97.7英里（約157.2公里）速球，敲出右外野方向的再見高飛犧牲打，幫助球隊拿下勝利。

大都會今日掛帥主投的皮特森（David Peterson）表現出色，主投6局僅失2分並送出7次三振，連續2場出賽都完成優質先發，海盜部分，史基斯同樣也完成6局投球失掉1分飆6K無關勝敗。

海盜王牌史基斯主投6局僅失1分無關勝敗。（法新社）海盜王牌史基斯主投6局僅失1分無關勝敗。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中