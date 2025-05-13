NBA季後賽》塔圖姆轟42分卻傷退 塞爾提克被逆轉讓尼克率先聽牌

塔圖姆轟42分卻傷退，塞爾提克被逆轉讓尼克率先聽牌。（法新社）



張浩群／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塔圖姆（Jayson Tatum）在東部季後賽準決賽G4狂轟42分，但決勝階段卻傷退，沒能助塞爾提克力挽狂瀾，讓尼克靠著布朗森（Jalen Brunson）拿39分，4人得分達20分的團隊攻勢，在下半場完成逆轉，終場以121：113力退衛冕軍，系列賽以3：1率先聽牌。

塞爾提克在例行賽吃定尼克，但季後賽卻踢到鐵板，主場吞下2連敗，所幸第3場在客場以115：93扳回一城，今天繼續在紐約進行第4戰。

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以三分球為招牌的塞爾提克，G4上半場就展現火力，團隊24投12中，塔圖姆轟進4顆、拿20分，D.懷特（Derrick White）4顆三分彈、拿17分，J.布朗則貢獻12分，團隊繳出54.1%投籃命中率，兩節打完取得62：51領先。

塔圖姆在第三節獨拿11分，塞爾提克最多取得14分領先，但布朗森挺身而出，11投7中拿18分，加上阿努諾比（OG Anunoby）最後32秒的逆轉三分彈，哈特（Josh Hart）的切入上籃，尼克在三節打完以88：85後來居上。

決勝節雙方互有領先，但尼克在102平手時靠著阿努諾比的三分球超前，加上布朗森、布里吉斯拉出11：2的攻勢，取得113：104領先，而塔圖姆在剩下3分鐘左右時在未經碰撞受傷倒地，他面露痛苦握著右腳踝，最後經攙扶後才退場，他攻下42分卻無力回天，也讓取得雙位數領先的尼克也就此揚長而去。

尼克的布朗森拿39分、12助攻，湯斯（Karl-Anthony Towns）貢獻23分、11籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）23分，阿努諾比20分，讓爆滿的主場球迷嗨翻。

塞爾提克塔圖姆42分、8籃板、4助攻、4抄截，但傷勢未明，讓球隊季後賽前景堪憂，懷特23分，布朗20分，派查理德替補拿12分，衛冕軍陷入1勝3負的懸崖邊緣。

布朗森。（美聯社）

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