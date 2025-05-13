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MLB》道奇外野陷傷兵潮 今發動補強交易來藍鳥快腿

2025/05/13 11:25

以現金交易來藍鳥25歲外野手貝羅亞。（資料照，法新社）以現金交易來藍鳥25歲外野手貝羅亞。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇目前外野陷入傷兵潮人手不足，今天以現金交易來遭藍鳥指定讓渡的25歲快腿貝羅亞（Steward Berroa），道奇期待他能發揮不俗的防守和速度為球隊做出貢獻。

道奇外野近日陷入傷病潮，韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）和「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）先後受傷進入傷兵名單，由金慧成和奧特曼（James Outman）補上空缺，但前者被非全職外野手，而後者打擊表現不佳，這讓道奇考慮補強，用現金交易來藍鳥外野手貝羅亞。

貝羅亞2016年以國際自由球員身份加盟藍鳥，打拚8年後在2024年曾短暫上過大聯盟，出賽28場，累積37打數，敲出7支安打，進帳1分打點、6次盜壘成功，打擊率只有0.189，今年則是都在小聯盟3A打拚，因表現不如預期遭到指定讓渡，他生涯在3A出賽125場，共繳出10轟、59打點和47次盜壘成功，打擊三圍為0.249/.340/.382，OPS為0.722。

道奇目前選擇將貝羅亞送往小聯盟3A，未來可能會拉上大聯盟擔任第4號外野手，他可以擔任代跑和替補守外野。

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