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世壯運大禮包 林延鳳批狀況百出變大「雷」包

2025/05/13 12:08

台北市議員林延鳳表示，世壯運大禮包狀況百出像大「雷」包。（台北市議員林延鳳辦公室提供）台北市議員林延鳳表示，世壯運大禮包狀況百出像大「雷」包。（台北市議員林延鳳辦公室提供）

〔記者何玉華／台北報導〕2025年雙北市世界壯年運動會週六開幕，選手已經陸續報到領取大禮包，但台北市議員林延鳳發現，許多選手投訴大禮包中的智慧穿戴手錶完全不能使用，質疑大禮包變成大「雷」包，市府幫廠商銷庫存？並提醒3月中才上任的體育局長游竹萍謹慎簽署各項預算執行，以免出現弊案。游竹萍表示，相關細節會進行了解。

林延鳳指出，世大運當年使用的手錶是國產大牌宏碁，這次選用的是台南的代理商，以圖搜圖還疑似是淘寶貼牌，很多人反應不能使用或不好用，問了廠商才知道，原來要更新並連結到廠商專屬的app才能使用，品質堪憂，質疑是幫廠商銷庫存嗎？

她表示，當時預估參賽4萬人時的預算是3800多萬，最後僅2萬5千人參賽，手錶經費卻要5728萬5000元，比賽人變少怎麼花費更多，且體育局說明，原本就是5700多萬的預算分兩年編列，不過，林延鳳表示，參賽人數變少，為什麼金額還是哪麼高？

林延鳳也表示，世壯運登場在即，許多約聘人員都在加班，有人員稱「沒辦法休假」、「加班費到54小時後其他的只能做社會回饋的唷」，顯示出體育局完全無視約聘人員該有的權，市府不能帶頭違法，要叫人加班，該給的福利應該給。游竹萍允諾會了解並處理。

他也提醒游竹萍，近期簽署執行的標案預算一定很多，有些甚至是特定廠商，一定要特別留意，否則「世壯運的標案很有可能成為蔣萬安就職以來最大的弊案」。

世壯運大禮包中的智慧穿戴手錶被質疑品質不佳。（記者何玉華攝）世壯運大禮包中的智慧穿戴手錶被質疑品質不佳。（記者何玉華攝）

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