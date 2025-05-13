MLB》溫恩開轟打破僵局！助紅雀擊退費城人豪奪9連勝

溫恩在7局上半開轟，幫助紅雀打破平手僵局，最終擊敗費城人收下9連勝。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅雀與費城人3連戰第1場比賽，紅雀靠著溫恩（Masyn Winn）7局上半超前比數的全壘打，帶領球隊以3：2奪勝，收下近期的9連勝。

帕赫斯（Pedro Pagés）在4局上半一、三壘有跑者時敲出滾地球，護送跑者回來幫助紅雀先馳得點，下個半局費城人靠著索沙（Edmundo Sosa）在三壘有人時擊出適時安打，立刻追平比數。

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6局上紅雀靠著赫雷拉（Iván Herrera）的陽春砲再度超前，但6下史瓦伯（Kyle Schwarber）與卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）接連敲安攻佔一、三壘，下一棒的瑞爾穆托（J.T. Realmuto）敲出三壘方向滾地球帶有1分打點，雙方再度回到原點。

7局上半費城人啟用牛棚換上史壯姆（Matt Strahm），一上來雖順利抓到2出局，但面對溫恩（Masyn Winn）投出高位置91.4英里（約147.1公里）速球被一棒逮中，轟出中左外野方向的陽春砲又拿回領先優勢，而費城打線在後面3局遭到紅雀3名牛棚投手的聯手壓制，未能再扳平比數，最終由紅雀收下勝利。

紅雀今日派出利柏拉托（Matthew Liberatore）先發，主投5.1被敲7安但僅失掉2分，送出4K與1次保送，費城人本場掛帥的桑契斯（Cristopher Sánchez）則是繳出6局失2分飆8K的優異好投，兩者皆無關勝敗。

Masyn Winn homers to give the @Cardinals the lead! pic.twitter.com/X6BngIysEY — MLB （@MLB） May 13, 2025

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