MLB》溫恩開轟打破僵局！助紅雀擊退費城人豪奪9連勝

溫恩在7局上半開轟,幫助紅雀打破平手僵局,最終擊敗費城人收下9連勝。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕紅雀與費城人3連戰第1場比賽,紅雀靠著溫恩(Masyn Winn)7局上半超前比數的全壘打,帶領球隊以3:2奪勝,收下近期的9連勝。

帕赫斯(Pedro Pagés)在4局上半一、三壘有跑者時敲出滾地球,護送跑者回來幫助紅雀先馳得點,下個半局費城人靠著索沙(Edmundo Sosa)在三壘有人時擊出適時安打,立刻追平比數。

6局上紅雀靠著赫雷拉(Iván Herrera)的陽春砲再度超前,但6下史瓦伯(Kyle Schwarber)與卡斯泰拉諾斯(Nick Castellanos)接連敲安攻佔一、三壘,下一棒的瑞爾穆托(J.T. Realmuto)敲出三壘方向滾地球帶有1分打點,雙方再度回到原點。

7局上半費城人啟用牛棚換上史壯姆(Matt Strahm),一上來雖順利抓到2出局,但面對溫恩(Masyn Winn)投出高位置91.4英里(約147.1公里)速球被一棒逮中,轟出中左外野方向的陽春砲又拿回領先優勢,而費城打線在後面3局遭到紅雀3名牛棚投手的聯手壓制,未能再扳平比數,最終由紅雀收下勝利。

紅雀今日派出利柏拉托(Matthew Liberatore)先發,主投5.1被敲7安但僅失掉2分,送出4K與1次保送,費城人本場掛帥的桑契斯(Cristopher Sánchez)則是繳出6局失2分飆8K的優異好投,兩者皆無關勝敗。

Masyn Winn homers to give the @Cardinals the lead! pic.twitter.com/X6BngIysEY