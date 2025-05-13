中職》「感恩的心，感謝有你」 唐肇廷、傅于剛將舉辦簽名會

統一7-ELEVEN獅將在5月24、25日推出「棒球的故事，唐肇廷、傅于剛感謝有你」的簽名會。（統一獅提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一7-ELEVEN獅將在5月24、25日推出「棒球的故事，唐肇廷、傅于剛感謝有你」的簽名會，讓今年卸下球員身份專任二軍教練的唐肇廷、傅于剛能夠跟長期支持他們的球迷道聲感謝。

唐肇廷在2012年中華職棒選秀第二輪被統一獅選中，12年職棒生涯繳出598支安打，打擊率2成77的成績，曾是獅隊主力外野手，2021年備戰總冠軍戰前因熱身賽發生跌倒導致阿基里斯腱全斷，這是唐肇廷職棒生涯最嚴苛的考驗，而他展現不服輸的鬥志，經歷8個月的復健，再次重回到一軍出賽，展現鋼鐵般的鬥志及不服輸的精神，值得給予最棒的掌聲。

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傅于剛於2010年中華職棒選秀第六輪加盟統一獅，14年職棒生涯以中繼投手為主，生涯累積377場出賽和投球局數417局，拿下23勝9敗，70次中繼成功，7次救援成功，生涯投手防禦率3.65，2012年展現穩定壓制能力，拿下新人王獎座。

連續兩天棒球的故事感謝有你，賽前唐肇廷及傅于剛感謝會活動，將開放球迷獻花感謝活動，每場將開放30組球迷，即日起歡迎支持唐肇廷及傅于剛球迷線上報名填寫，將於5.21公布幸運抽選參加獻花活動球迷。線上報名網址為： https://forms.gle/TW3Bc1goDvFi3u4Q9

統一7-ELEVEN獅將在5月24、25日推出「棒球的故事，唐肇廷、傅于剛感謝有你」的簽名會。（統一獅提供）

統一7-ELEVEN獅將在5月24、25日推出「棒球的故事，唐肇廷、傅于剛感謝有你」的簽名會。（統一獅提供）

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