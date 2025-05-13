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MLB》卡洛爾雙響砲轟老鬼韋蘭德！ 13轟超越大谷居國聯第二

2025/05/13 13:03

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）今天兩度砲轟巨人三屆塞揚名投、42歲老鬼「韋大人」韋蘭德（Justin Verlander），單場雙響砲包辦2分打點，幫助球隊以2：1險勝，賞給巨人4連敗。卡洛爾目前以13轟超越道奇巨星大谷翔平，暫居國聯第2多。

卡洛爾單場敲出雙響砲，幫助響尾蛇擊敗巨人。（美聯社）卡洛爾單場敲出雙響砲，幫助響尾蛇擊敗巨人。（美聯社）

卡洛爾首局首打席面對韋蘭德選到四壞球保送，更在2人出局後攻占二三壘，但韋蘭德解決蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）化險為夷，不過3局上的93.7英里的偏高速球被卡洛爾逮中，越過左外野大牆，形成一發陽春全壘打，卡洛爾本季第12轟出爐，幫助響尾蛇先馳得點。

卡洛爾第5局再度開砲，這次則是瞄準偏低的79.9英里橫掃滑球，連續兩打席都敲出陽春砲，以13轟超越大谷翔平獨居國聯第2多。韋蘭德此役主投6局失2分，被敲9安包括2發全壘打，另有5次三振和1次保送，防禦率為4.31。

響尾蛇36歲右投M.凱利（Merrill Kelly）技壓韋蘭德，先發7局失1分，另有8次三振，畢克斯（Jalen Beeks）和S.米勒（Shelby Miller）接力守成，響尾蛇終場以2：1擊敗巨人。M.凱利收下本季第4勝，韋蘭德則是苦吞第3敗，本季首勝尚未開胡。

卡洛爾今天3打數敲出2支全壘打，進帳2分打點，另有1次保送，打擊率升至0.282，上壘率為0.356，長打率高達0.609，OPS為0.965。

卡洛爾單場敲出雙響砲，幫助響尾蛇擊敗巨人。（法新社）卡洛爾單場敲出雙響砲，幫助響尾蛇擊敗巨人。（法新社）

韋蘭德。（法新社）韋蘭德。（法新社）

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