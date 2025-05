MLB》「法官」夯長打4度上壘、金手套好手雙響砲 洋基15安打爆水手

賈吉。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基今日火力全開,先發9棒全員敲安,團隊狂掃15支安打,終場以11:5痛宰水手,奪下2連勝。

洋基前3局打完只靠金手套外野手葛里遜(Trent Grisham)陽春砲拿下1分,陷入1:2落後。第5局葛里遜身為首名打者上場再度「炸裂」,本季第12轟出爐、單場雙響砲,助隊扳平比數。

請繼續往下閱讀...

葛里遜開轟點燃球隊攻勢,隨後洋基連續4支安打串聯,一舉超前比數,接著威爾斯(Austin Wells)送上3分砲,洋基單局鯨吞6分,成為比賽分水嶺。

比賽前8局打完時,洋基握有8:5領先,9上條紋軍靠沃爾普(Anthony Volpe)2分砲及「法官」賈吉(Aaron Judge)高飛犧牲打,再添3分保險分,終場以6分之差贏球。

賈吉此戰敲出雙安、包括1支二壘安打,選到2次保送,單場4度上壘,賽後打擊率高達0.414、OPS為1.283。

洋基先發投手施密特(Clarke Schmidt)繳出6局丟3分好投,送出6次三振,本季首勝到手。

This is not a replay ... Trent Grisham hit his second homer of the game to the same exact spot pic.twitter.com/Uvg2pZRppM