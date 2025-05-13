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MLB》「法官」夯長打4度上壘、金手套好手雙響砲 洋基15安打爆水手

2025/05/13 12:58

賈吉。（法新社）賈吉。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今日火力全開，先發9棒全員敲安，團隊狂掃15支安打，終場以11：5痛宰水手，奪下2連勝。

洋基前3局打完只靠金手套外野手葛里遜（Trent Grisham）陽春砲拿下1分，陷入1：2落後。第5局葛里遜身為首名打者上場再度「炸裂」，本季第12轟出爐、單場雙響砲，助隊扳平比數。

葛里遜開轟點燃球隊攻勢，隨後洋基連續4支安打串聯，一舉超前比數，接著威爾斯（Austin Wells）送上3分砲，洋基單局鯨吞6分，成為比賽分水嶺。

比賽前8局打完時，洋基握有8：5領先，9上條紋軍靠沃爾普（Anthony Volpe）2分砲及「法官」賈吉（Aaron Judge）高飛犧牲打，再添3分保險分，終場以6分之差贏球。

賈吉此戰敲出雙安、包括1支二壘安打，選到2次保送，單場4度上壘，賽後打擊率高達0.414、OPS為1.283。

洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt）繳出6局丟3分好投，送出6次三振，本季首勝到手。

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