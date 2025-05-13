NBA季後賽》柯瑞不在勇士真苦！蟻人、藍道合砍61分助灰狼聽牌

藍道。（歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕灰狼今天在季後賽次輪第4戰中，靠著藍道（Julius Randle）和「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）合力拿下61分，終場以117：110擊退勇士，系列賽以3：1聽牌。

勇士在系列賽首戰折損一哥柯瑞（Stephen Curry）後，之後連兩場比賽陷苦戰，目前暫時以1：2落後，且柯瑞預計最快要到第6戰才能回歸，今天灣區大軍目標要在主場扳平戰局。

請繼續往下閱讀...

首節雙方你來我往，藍道單節包辦10分，勇士靠著D.格林（Draymond Green）、庫明加（Jonathan Kuminga）發揮取得小幅領先。不過，次節開賽勇士接連失誤，灰狼把握機會連飆3顆三分球超車，但在該節尾聲，勇士進攻多點開花，再度討回領先，而愛德華茲在半場結束前飆進壓哨三分球，助隊追到2分落後。

易籃後，勇士持續領先，但愛德華茲突然甦醒，單節猛砍16分，帶隊打出39：17攻勢，灰狼不僅超車還將領先擴大到20分。大幅落後的勇士，在決勝節雖然試圖追趕，卻也無力扭轉頹勢，只能眼睜睜看對手在自家主場聽牌。

灰狼今天5人得分上雙，藍道繳出全隊最高31分、5籃板，愛德華茲貢獻30分、5助攻；勇士方面，庫明加拿下全隊最高23分，巴特勒（Jimmy Butler III）和D.格林14分次之。

愛德華茲。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法