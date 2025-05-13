MLB》終結者大砸鍋！沃德扛驚天滿貫砲、天使單局灌6分逆轉勝教士

沃德9上扛出超前比分的滿貫砲，幫助天使逆轉擊敗教士。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年與教士第1次交手的天使，在9上落後2分的情況下單局灌進6分，包括沃德（Taylor Ward）在平手時敲出石破天驚的滿貫全壘打，幫助球隊以9：5逆轉奪勝，送給教士2連敗。

教士今日派出金恩（Michael King）掛帥，主投5.2局失掉3分（2分自責分）並送出8次三振；而天使則由日籍左投菊池雄星迎戰，先發6局失掉4分（2分自責分）外帶4張老K，另外8局下第3任投手柏克（Brock Burke）也被敲出三壘安打與高飛犧牲打再掉1分，讓教士得以5：3領先進到第9局。

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9局上半教士換上終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）上場關門順利抓下1出局，並被代打的倫吉佛（Luis Rengifo）敲安上壘後，控球突然嚴重走鐘，先是暴投送跑者上二壘，甚至還連續投出4次保送讓天使擠回追平分。

蘇亞雷斯吞下救援失敗後，教士立即再換上雅各（Alek Jacob）上場拆彈，一上場雖三振掉索勒（Jorge Soler）拿下2出局，但隨即上來的沃德咬中紅中72.3英里（約116.4公里）橫掃球，轟出左外野方向超前比分的滿貫全壘打，幫助球隊單局灌下6分上演大逆轉，最後下個半局終結者簡森（Kenley Jansen）3上3下關門成功，幫助天使拿下這場得來不易的勝利。

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教士終結者蘇亞雷斯0.1局狂失5分，黯然吞敗。（美聯社）

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