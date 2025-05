MLB》終結者大砸鍋！沃德扛驚天滿貫砲、天使單局灌6分逆轉勝教士

沃德9上扛出超前比分的滿貫砲,幫助天使逆轉擊敗教士。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今年與教士第1次交手的天使,在9上落後2分的情況下單局灌進6分,包括沃德(Taylor Ward)在平手時敲出石破天驚的滿貫全壘打,幫助球隊以9:5逆轉奪勝,送給教士2連敗。

教士今日派出金恩(Michael King)掛帥,主投5.2局失掉3分(2分自責分)並送出8次三振;而天使則由日籍左投菊池雄星迎戰,先發6局失掉4分(2分自責分)外帶4張老K,另外8局下第3任投手柏克(Brock Burke)也被敲出三壘安打與高飛犧牲打再掉1分,讓教士得以5:3領先進到第9局。

請繼續往下閱讀...

9局上半教士換上終結者蘇亞雷斯(Robert Suarez)上場關門順利抓下1出局,並被代打的倫吉佛(Luis Rengifo)敲安上壘後,控球突然嚴重走鐘,先是暴投送跑者上二壘,甚至還連續投出4次保送讓天使擠回追平分。

蘇亞雷斯吞下救援失敗後,教士立即再換上雅各(Alek Jacob)上場拆彈,一上場雖三振掉索勒(Jorge Soler)拿下2出局,但隨即上來的沃德咬中紅中72.3英里(約116.4公里)橫掃球,轟出左外野方向超前比分的滿貫全壘打,幫助球隊單局灌下6分上演大逆轉,最後下個半局終結者簡森(Kenley Jansen)3上3下關門成功,幫助天使拿下這場得來不易的勝利。

SO IF YOU CARE TO FIND ME

LOOK TO THE WESTERN METAL SUPPLY (co) pic.twitter.com/boD2n2fU0H