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體育 籃球 NBA

NBA季後賽》「塔圖姆以前受傷仍會站起來」 馬祖拉坦言十分難受

2025/05/13 14:24

塔圖姆在東部準決賽G4受傷，狀況十分不樂觀。（法新社）塔圖姆在東部準決賽G4受傷，狀況十分不樂觀。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum）在東部季後賽準決賽G4轟下42分，但卻在第四節決勝時刻傷退，塞爾提克以113：121遭尼克逆轉，衛冕軍在東部準決賽系列戰落入1比3的淘汰邊緣。綠衫軍總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）坦言十分難受，明天將接受進一步的檢查才會知道具體傷勢。

塔圖姆此役狂飆7顆三分球，轟下42分、8籃板、4抄截和2阻攻，他在第四節剩下約3分鐘左右，當下傳球卻遭對手抄截，而此時他往前撲後，右腳蹬地後，未經碰撞後突然倒地，塔圖姆面露痛苦，用手握著右腳踝遲遲沒起身，最後經攙扶後才離場，也有畫面拍到他是坐輪椅從球員通道離開，塞爾提克最終輸球，不僅面臨淘汰危機，還有可能失去當家一哥，綠衫軍休息室賽後陷入一片死寂，士氣明顯十分低落。

塔圖姆的傷勢是會影響戰局，塞爾提克總教練馬祖拉賽後受訪表示，塔圖姆將在明天接受核磁共振（MRI）檢查，他坦言十分擔心，因為塔圖姆以前就算受傷，也是會立刻起身的人，但他今天沒有，看他這樣退場，真的令人難受。

「現在我最擔心的是塔圖姆，這對我來說才是最重要的，」38歲老將哈佛德（Al Horford）表示，比賽的事之後再說，自己只希望他沒事，他對球隊和波士頓非常重要，無論如何，這對球隊是個嚴重的打擊。

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