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MLB》洋基工具人傷退恐長期缺陣！遭救護車載出場前還問法官一句話

2025/05/13 18:49

卡布雷拉傷退。（路透）卡布雷拉傷退。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在客場以11：5擊敗水手收2連勝，然而比賽過程中發生怵目驚心的意外，洋基工具人「O卡」卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）在跑回本壘過程中嚴重受傷，需要救護車緊急開進球場將他送往醫院治療。

事件發生在9局上，卡布雷拉在1出局滿壘時靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）高飛犧牲打跑回本壘，途中還試圖閃避捕手接到外野回傳後的觸殺，雖然卡布雷拉成功回到本壘，但他在踩煞車時不慎扭傷左腳踝，甚至整個人身體的重量也都壓在左腳踝上。

卡布雷拉受傷後立刻倒地不起、面露痛苦神情，醫護人員也馬上衝上前檢查他的情況。不久之後，救護車也開進水手球場，直接停在本壘將躺在擔架上的卡布雷拉載出場治療，整座球場也陷入一片死寂，就連水手球迷也都為卡布雷拉的傷勢感到憂心。

「我想大家都明白這是個相當嚴重的情況。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後沉重說道，「我們希望他一切安好，這場比賽很精彩，但大家友都心繫隊友，他是我們最棒的隊友之一。」布恩還透露，卡布雷拉在上擔架前還問賈吉「我有得分嗎？」，再賈吉給出肯定的答案後，卡布雷拉也露出微笑。

賽後許多洋基隊友也紛紛為卡布雷拉祈禱與表達不捨，然而以卡布雷拉的傷況來看，恐怕將會缺陣非常長的一段時間，目前還不確定誰將接替他守三壘，資深明星內野手拉梅修（DJ LeMahieu）明天確定移出傷兵名單，而培拉薩（Oswald Peraza）與雷耶斯（Pablo Reyes）也都能守三壘。

卡布雷拉傷退。（法新社）卡布雷拉傷退。（法新社）

卡布雷拉傷退。（法新社）卡布雷拉傷退。（法新社）

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