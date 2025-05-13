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中職》李致霖一軍隨隊 向伍鐸請教伸卡球

2025/05/13 17:28

李致霖（左2）。（資料照，記者廖耀東攝）李致霖（左2）。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍新秀李致霖自上週五在一軍隨隊，主要目的是修正投球動作，還向伍鐸請教伸卡球的投法，但他表示，最想請教的是徐若熙，因為自己比較害羞，目前還沒機會講到話。

李致霖指出，被叫上來在一軍隨隊主要是修正投球動作，預計跳過2次二軍先發，下週一才會回二軍出賽，目前直球均速比以前提升，因為主要的武器還是直球，有找機會向伍鐸請教伸卡球的投法，「我原本不會這顆球，現在正在學。」

李致霖認為，在一軍隨隊這幾天收穫很多，覺得一軍投手如何處理打者的方式很不一樣，讓他印象最深刻的是伍鐸，「他不會想三振對方，就是讓對方打不好，就算球數落後，還是可以處理打者，不像我都傻傻的，只會用直球應付打者。」

李致霖表示，雖然自己比較害羞，但學長們都很照顧他，吳俊杰也會帶著他訓練，幫助他融入球隊的作息，最想請教的是徐若熙，只是還沒機會講到話，他也知道球隊今年不會讓他上一軍的規劃，「我去年才剛進職棒，先把二軍的賽季投完。」

李致霖於去年季中選秀會第2輪被味全指名，8月底以簽約金395萬元、月薪8萬元、激勵獎金80萬元加盟，本季在二軍出賽2場都是先發，共投4局無失分，單場用球數最多46球，最快球速測得151公里。

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