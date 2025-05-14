NBA準決賽金塊雷霆天王山之戰、大谷拚續寫本季新猷 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA季後賽東部準決賽G5溜馬對決騎士，已經聽牌的溜馬能否淘汰東部龍頭騎士？西部準決賽金塊與雷霆之戰，究竟誰能拿下G5關鍵天王山之戰率先聽牌？敬請鎖定轉播。

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中職有3場轉播，台鋼雄鷹石萬金對決富邦悍將力亞士，中信兄弟德保拉對決味全龍艾璞樂，統一獅郭俊麟對決樂天桃猿威能帝，精采對決請球迷不要錯過！

大聯盟3場轉播，第1場紅襪對上老虎，第2場海盜對上大都會，大都會派出千賀晃大先發，第3場運動家對上道奇，大谷翔平力拚連續10場比賽敲安，續寫本季最長紀錄，請喜愛棒球的觀眾鎖定轉播。

MLB

06:35 紅襪@老虎 愛爾達體育1台

07:00 海盜@大都會 愛爾達體育2台

10:00 運動家@道奇 愛爾達體育2台

NBA季後賽

07:00 溜馬@騎士 緯來體育

09:30 金塊@雷霆 緯來體育、愛爾達體育1台

日職

12:00 歐力士@火腿 DAZN 2

17:00 西武@軟銀 DAZN 1

中職

18:35 台鋼雄鷹@富邦悍將 MOMOTV、愛爾達體育1台

18:35 中信兄弟@味全龍 緯來體育、愛爾達體育2台

18:35 統一獅@樂天桃猿 DAZN 2

PLG總冠軍賽

19:30 領航猿@勇士 民視第一台

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