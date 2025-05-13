桌球》最新世界排名出爐！林昀儒回升至12名 鄭怡靜連9週排名11

林昀儒本週世界排名回升至12名。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第20週世界排名，由於去年5月WTT沙烏地阿拉伯大滿貫賽積分到期失效，排名也出現變動，德國名將法蘭吉斯卡從第8掉到14名，讓出德國一哥寶座，林昀儒則回升2名來到12名，台灣一姐鄭怡靜仍居11名。

法蘭吉斯卡去年沙烏地大滿貫賽一路殺進決賽才敗給中國名將王楚欽，但積分失效後，比上週少了1310分，不但讓出德國一哥寶座，還落在11名的邱黨、13名的杜達之後，退居德國三哥。

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世界排名第2的王楚欽在失血1650分積分後，和世界球王林詩棟的差距也拉開為3400分，本週末登場的世界錦標賽即使奪冠也無法撼動林詩棟世界第一的位置。

去年沙烏地大滿貫賽獲得季軍的南韓名將張禹珍，也從13名滑落至18名，被17名的安宰賢超越，交出南韓一哥頭銜。

林昀儒積分雖然沒有增加，但拜法蘭吉斯卡、張禹珍排名下滑所賜，排名從14名上升至12名，高承睿也上升4名回到24名。

其他台將，馮翊新55名、黃彥誠64名、廖振珽67名、張佑安73名、郭冠宏82名。

女子組方面，鄭怡靜連續9週待在世界排名11，黃怡樺29名、簡彤娟下跌7名掉到61名，鄭先知68名、葉伊恬87名、劉馨尹94名，李昱諄98名，陳思羽大幅下滑31名，跌到125名。

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