舉重亞錦賽》挺舉小失誤仍奪牌 陳玟卉抓舉破全國摘2銀1銅

陳玟卉（左）。（教練黃達德提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕東京奧運舉重銅牌女將陳玟卉今天在亞洲舉重錦標賽女子76公斤級登場，抓舉109公斤打破全國紀錄摘下銀牌，挺舉133公斤和總和242公斤都進帳銅牌，以2銀1銅作收。

陳玟卉在去年巴黎奧運名列第6，無緣達成連兩屆奪牌的目標，奧運結束後她也開始攻讀博士班，維持邊訓練邊唸書的生活。

請繼續往下閱讀...

陳玟卉在今年4月底的全大運以抓舉105公斤，挺舉138公斤及總和243公斤摘下金牌，其中挺舉和總和都打破全國紀錄，為這次亞錦賽增添信心。

陳玟卉在今天抓舉第1把先挑戰100公斤過關，接著也成功舉起105公斤和109公斤，刷新她在杭州亞運締造的全國紀錄105公斤，收下銀牌，僅次於中國女將廖桂芳。

挺舉方面，陳玟卉前兩次嘗試133公斤都失敗，最後一次試舉才成功，最後挺舉奪下銅牌，總和242公斤再進帳1銀。

教練黃達德認為，雖然這次拿下3面獎牌，但在挺舉部分沒有做好，第1把在上挺時因為腰背沒收緊，導致調整出了一些狀況，讓她有點嚇到，好在有調整回來。不過，黃達德很滿意她今天在抓舉的表現，「過去她的抓舉是我比較擔心的，但今天算是不錯。」

陳玟卉下一場國際賽為今年的世錦賽，屆時會調整到新量級69公斤級。

陳玟卉（左二）在亞錦賽進帳2銀1銅。（教練黃達德提供）

陳玟卉。（教練黃達德提供）

陳玟卉。（教練黃達德提供）

陳玟卉。（教練黃達德提供）

陳玟卉。（教練黃達德提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法