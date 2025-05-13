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中職》「公司做球隊堅強後盾！」富邦董事長蔡明忠鼓勵選手找回初心

2025/05/13 18:17

富邦集團董事長蔡明忠勉勵悍將「從失敗中學習，作為以後成長的養分。」（富邦悍將提供）富邦集團董事長蔡明忠勉勵悍將「從失敗中學習，作為以後成長的養分。」（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將今天主場賽前，富邦集團董事長蔡明忠親臨球場，勉勵富邦悍將。

蔡明忠鼓勵球員，不管輸或贏，都要緊密結合在一起，從失敗中學習，作為以後成長的養分，最重要是找回熱愛打球的初心。

蔡明忠也特別謝謝富邦悍將的球迷們。他說，悍將的每一場球，他都有看，為大家加油，有時在關鍵的時刻，他也會緊張到不敢看。蔡明忠說：「打球沒有不在意戰績的，我也很在意戰績，和我們的球迷一樣，現在戰績不好，對我們不離不棄的這些球迷，我們更要感謝他們。」

蔡明忠表示，棒球是台灣最熱門的運動，自然大家討論也很多，球迷「愛之深責之切」的發言，對球迷的指教也要欣然接受，心胸放寬大一點，大家團結在一起。

蔡明忠說：「現在球隊戰績大家都很清楚，球場上勝敗是兵家常事，在球場上犯錯都會有，希望大家不要因為犯錯而氣餒，現在球隊少了喜歡打棒球，享受球賽的氣氛，大家壓力大反而綁手綁腳。他鼓勵球員，要溝通要團結，從失敗中學習作為以後成長的參考。」

蔡明忠也說：「雖然我沒有打過棒球，但我很熱愛棒球。自從富邦接手棒球之後，我也和許多懂棒球的人一起看棒球，甚至坐了四小時車去十二強決賽幫中華隊加油！我越來越覺得棒球是讓人著迷的運動，我從看不懂到現在看得懂一些皮毛，我們的每一場球賽我都有看，深深感受對棒球有更深一層的體會和熱愛。聽說轉播比賽的錢公，看到輸球很扼腕、要吃助眠劑睡覺，我雖然沒有這麼嚴重，但我睡覺也會做夢、夢到我們球隊狀況。」

蔡明忠強調，公司能做的就是做球隊最堅強的後盾，球團這邊也很多有創意活動和球迷互動，也讓球迷和球隊緊密的結合，在一個很好的球迷基礎上，希望球隊戰績能有所回升，可以讓球迷感到驕傲！

富邦集團董事長蔡明忠。（富邦悍將提供）富邦集團董事長蔡明忠。（富邦悍將提供）

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