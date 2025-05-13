棒球》兆豐迷你棒球公益捐贈活動開跑 北市忠孝國小全台優先受惠

兆豐迷你棒球公益捐贈活動開跑。（活動單位提供）

〔體育中心/綜合報導〕兆豐銀行「夢寐以球 豐盛童年」迷你棒球公益捐贈活動將在5月13日正式啟程，第1所受惠的學校是「好厝邊」台北市忠孝國小。兆豐銀行董事長董瑞斌親自將全套迷你棒球球具交給忠孝國小校長李亦欣，期待這所位於市中心的小學也能培育出棒球的苗子。

5月13日捐贈儀式與會嘉賓包括教育部部長鄭英耀、WBSC世界棒壘球總會發展委員代表戴建帆、台北市政府教育局督學張寶莉，立法委員陳瑩、莊瑞雄，中華迷你棒球協會理事長張哲欽。另忠孝國小傑出校友，擊劍國手陳秉濬、桌球國手陳芷研也受邀出席。

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兆豐銀行近年對於推廣棒球運動發展一向不餘遺力，去年12月10日在教育部部長鄭英耀的見證下於體育署舉行「夢寐以球 豐盛童年」記者會，承諾未來2年將捐贈迷你棒球球具給全台1300所小學，讓更多的小朋友從小就能接觸棒球，並落實棒球運動發展向下紮根。

鄭英耀部長再次出席捐贈記者會，感謝兆豐銀行近年對政府提倡全民運動的大力支持，期待「夢寐以球 豐盛童年」公益捐贈計畫從市區開始，最後能照顧到偏鄉的小學。董瑞斌董事長強調，忠孝國小正好位於兆豐集團旗下銀行與證券2棟大棟之間，這項捐贈計畫從「敦親睦鄰」開始，再逐步推向偏鄉，讓台灣有更多小朋友能享受打棒球的快樂童年。

來自台東的立委陳瑩表示：「一顆球可以改變比賽結果，一顆愛心可以改變未來。」為故鄉小朋友感謝兆豐銀行的善舉。另一出席的立委莊瑞雄說：「給小朋友一支球棒，他們會回敬你一支人生的全壘打。」

校長李亦欣在捐贈儀式上除了感謝兆豐銀行與中華迷你棒球協會，並感性致詞：「忠孝國小始終堅信：教育之本在於啟發孩子的潛能，點燃他們心中追求卓越的火苗。今日的啟程活動，正是我們攜手為孩子們播種夢想，助力成長，引領啟航的重要時刻。」

忠孝國小位於台北市的中正區，校方一直相當重視體育教育。今天受邀出席的2位傑出校友，目前就讀北市中正高中的陳秉濬已多次在亞洲青年擊劍錦標賽奪金，並曾登上亞洲男子銳劍青少年組年度總冠軍。至於陳芷妍在國小就連續3年入選少年桌球國手，目前就讀南門國中。

中華迷你棒球協會球事長張哲欽表示，台灣目前已有超過300支迷你棒球隊，600名教練共同參與。未來2年將協助兆豐銀行完成「夢寐以球 豐盛童年」公益捐贈計畫，希望每年兆豐迷你棒球春、秋兩季大賽可以吸引更多球隊共襄盛舉。

MINI BASEBALL未來將由3Q一號、3Q二號這兩台官方公務車，跟著「夢寐以球 豐盛童年」公益計畫一同奔走全台。協會推出「捕捉3Q號」活動，即日起至2025月12月31日止，只要完成指定的社群任務，就有機會獲得夢寐以球計劃限定的紀念品套組，詳情可見 MINI BASEBALL 臉書粉專：https://www.facebook.com/MINIBASEBALLTAIWAN。

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