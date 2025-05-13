排球》心希望協會支持偏鄉體育 助橋頭、麥寮中華盃奪雙冠

心希望人文教育關懷協會路永佳理事長與麥寮國小教練及全體隊員合影。（心希望人文教育關懷協會提供）

〔體育中心/綜合報導〕第54屆中華盃全國排球錦標賽今日落幕，雲林橋頭國小與麥寮國小排球校隊表現亮眼，雙雙挺進決賽，也勇奪全國冠軍，寫下亮眼成績。

致力推動偏鄉教育與體育發展的「心希望人文教育關懷協會」，自今年起投入資源支持橋頭國小、麥寮國小排球隊，積極安排校際交流對抗賽，提升選手實戰經驗與團隊默契，也讓兩校於「中華盃排球賽」勇奪雙冠。

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先開打的五年級組，橋頭國小嚴密的防守之下，以直落二戰勝三民國小；六年級組麥寮國小迎戰來自台北五常國小，具地主優勢的麥寮在開局即展現強大火力，以25：16、25：18強勢奪冠。

心希望協會理事長路永佳比賽當日特地到雲林，親自為兩校小將加油打氣。她在場邊熱情吶喊、鼓勵選手，成為球場上一股溫暖且堅定的力量。路永佳表示：「看到孩子在場上全力拚戰、展現團隊精神，讓我們更加堅信投入基層教育與體育的意義。希望未來有更多社會資源一起加入，陪伴這些努力不懈的孩子，一同築夢踏實。」

五年級組冠軍-橋頭國小。（心希望人文教育關懷協會提供）

六年級組冠軍-麥寮國小。（心希望人文教育關懷協會提供）

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