男排亞冠賽》台灣世大運男排汲取經驗 挑戰世界名將「能說嘴一輩子」

台灣世大運培訓隊。（排協提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕為備戰德國萊茵魯爾世界大學運動會，世大運台灣男排培訓隊近期以台中銀行為名赴日本參加亞洲男排冠軍聯賽，今天以17：25、14：25、13：25敗給伊朗，無緣8強，但2場國際賽都讓球員們吸收許多寶貴經驗。

先前在國內已經有跟泰國呵叻交手經驗，相較連莊盃世大運男排被對手直落三，這次能在僵持中拿下1局，比分也比上次交手更接近，小將們整體表現仍獲得執行教練黃宏裕好評，他指出，本來這次來日本就是鎖定泰國這場比賽，有交手經驗對於比賽要抓的目標、策略訂定，在開打前都有提醒選手們，能打得如此接近，歸功選手們有執行教練團下達的戰術。不過他也點出，泰國呵叻相比前一周，陣容有所升級，論關鍵球處理手法仍在年輕的世大運男排之上。

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至於面對伊朗之戰，對手找來2名世界級名將助拳，分別是法國大砲恩加佩斯（Earvin N'Gapeth）與古巴攔中奧托維奧（Javier Octavio），讓世大運男排無力招架，最終直落三敗陣。這當中特別是恩加佩斯，在排球界享譽盛名，巔峰時期被譽為是世界上最強排球員之一，能有這機會對戰，讓隊長張祐晨直說：「從我高中就看過他，根本沒想過正式比賽會遇到他，有這樣的機會很珍惜。」

在比賽中，汪秉勳還成功攔住恩加佩斯，這讓黃宏裕笑說：「他可以記一輩子。」他本人則表示是運氣好，恩加佩斯是只要有打排球就會認識的球員，光是站在場上就能帶給對手壓力，而古巴的奧托維奧則是身材、彈跳、處理球手法都很出色。

即便沒能在亞洲男排冠軍聯賽小組賽突圍，黃宏裕認為，重點還是球員有沒有抱持挑戰者的心態，看起來大家心情還滿放鬆，只是畢竟是在外面比賽，逆境時候不像在國內打得那麼嗨，面對到對手發球都很強，接發球被破壞後相對攻勢比較不流暢，這也是未來要加緊調整的課題，期望球員們可以藉由高強度比賽讓心態成長，下次再遇到強者就不必再畏懼。

張祐晨表示，在台灣打球跟打國際賽差別很大，縱使有情蒐，實際還是得靠臨場反應及時適應，這點需要更多的立即溝通與修正；在外比賽必須自己提振士氣，否則落後容易被拉開，有過這次經驗，相信之後比賽不會有比這次更難打的對手。

世大運男排下個盃賽將於6月17日至24日參加亞洲國家盃男排賽。

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