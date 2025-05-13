日職》砂川理查轉戰巨人首戰開轟！戶鄉翔征5局挨2轟ERA破8仍逃敗

砂川理查。（取自產經體育）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今天開啟與廣島鯉魚的客場3連戰，剛從軟銀鷹交易過來的混血內野手砂川理查，今天首度披上巨人軍戰袍先發出賽就開轟，不過最終廣島靠著再見安打以5：4擊敗巨人，送給巨人軍2連敗。

25歲的砂川理查在2017年育成選秀會中獲軟銀第3指名，過去連5年拿下二軍西部聯盟全壘打王，但在一軍表現始終不佳。昨天巨人發動震撼交易，送走身高200公分的新星秋廣優人、左投大江龍聖，向軟銀換來砂川理查。

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來到巨人軍隔天，砂川理查馬上擔任先發第7棒三壘手，並在5局上落後3分時，相中廣島左投森翔平的143公里速球，敲出左、中外野方向陽春砲。這是砂川理查轉戰巨人首安，更是他個人睽違1035天在一軍開轟，上次已經是2022年7月13日對戰歐力士。

巨人先發投手戶鄉翔征前3局各掉1分，包含2局下挨了中村獎成一發陽春砲，5局下又被末包昇大敲出陽春砲，最終投完5局用94球，被敲出8支安打包含2轟，送出3次三振與3次保送，防禦率8.06，退場時為敗投候選人。

巨人6局上靠著淺野翔吾高飛犧牲打追回1分，7局上洋砲「高麗菜哥」卡貝吉（Trey Cabbage）敲出2分砲，幫助巨人4：4扳平戰局，也讓戶鄉翔征逃過本季第4敗。而巨人與廣島9局都未能突破對手，雙方進入延長賽。12局下，廣島靠著洋砲蒙特羅（Elehuris Montero）再見安打以5：4獲勝。

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