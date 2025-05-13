高球》中信公開賽配對賽揮桿獻愛 募得千萬善款扶助偏鄉兒童家庭

「中信女子高爾夫之星」安禾佑（右1）、侯羽薔（左3）、侯羽桑（右3）、丁子云（中）、劉芃姍（左1）、張子怡（左2）、俞涵軒（右2）參與配對賽揮桿獻愛。（中國信託銀行提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽本週四於桃園東方高爾夫俱樂部登場，長期關注偏鄉弱勢兒童的中國信託商業銀行週二舉行職業業餘配對賽，邀請貴賓客戶與36位女子好手以球會友、揮桿獻愛，共募集1000萬元善款，全數用於中國信託慈善基金會執行偏鄉兒童及家庭的扶助方案。

本次配對賽邀請中國信託銀行董事長陳佳文、總經理楊銘祥、中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、中國信託銀行國際事務最高顧問馮寄台，和「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）安禾佑、侯羽薔、侯羽桑、丁子云、劉芃姍、張子怡、俞涵軒等，與貴賓客戶共同揮桿。

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楊銘祥賽後晚宴致詞表示，去年中國信託獲利創下歷史新高，業務表現亮眼，亦盡己所能貢獻社會，投入慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益，配對賽結合社會公益，讓更多人關注高球且幫助弱勢兒童，感謝客戶對中國信託體育公益的支持，讓理念繼續傳承。

首次參與配對賽的俞涵軒回應，感謝中國信託協助偏鄉孩童，和高人傑同組相互討論如何處理果嶺，每次揮桿都和正式比賽一樣謹慎；去年拿下亞軍的侯羽薔則指出，為了貢獻愛心同組貴賓都充滿動力揮桿，期許公開賽展現最佳狀態。

中國信託女子公開賽由台灣、日本、泰國、南韓、澳洲及印度等地共108位好手，爭取冠軍獎盃及冠軍獎金900萬日幣（約188萬台幣），開放民眾免費入場並提供專車接駁，可於桃園捷運A7體育大學站1號出口專屬接駁站搭乘，現場觀賽有機會抽中iPhone 16、BenQ 65吋智慧電視、BenQ智慧微型投影機等獎品。

本賽事獲逾20家企業夥伴共襄盛舉，其中Lexus與D&D品牌特別贊助配對賽「一桿進洞獎」，分別提供LBX休旅車一臺、梔子花鑽戒（1.51克拉天然圓形鑽石）一枚。

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