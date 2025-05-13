日職》火腿王牌8局10K登洋聯雙冠王！直言受古林睿煬激勵：太強了...

伊藤大海。（取自產經體育）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今對上歐力士猛牛，火腿王牌伊藤大海先發8局無失分，還狂飆10次三振，終場火腿7：0完封歐力士勇奪本季最長5連勝，伊藤大海也收下個人本季第5勝，並列太平洋聯盟勝投王。

伊藤大海今天先發8局用117球，只被敲出4支安打，狂飆10次三振，另有2次保送，沒有失分，賽後防禦率降至2.08，奪下本季第5勝，與西武隅田知一郎並列洋聯勝投王；三振數也來到56次，超越西武今井達也登上洋聯三振王。

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回顧自己今天表現，伊藤大海表示剛開賽用球數偏多，但能撐到第8局讓他感到很滿意，同時也歸功捕手伏見寅威的配球與引導，「我回休息室時還跟他說『我今天真的有點不穩』，結果他回我：『我今天也是啊！』」

此外，談到前天台灣火球男古林睿煬面對樂天飆出「Maddux完封勝」，曾傳授滑球給古林的伊藤大海直呼：「真的太強了，他的直球、曲球與滑球都很到位，我也邊看邊學。他讓我重新體會搶下第一顆好球的重要性，獲是該如何解決每局首名打者，我從他身上獲益良多，希望我們能繼續激勵彼此、良性競爭。」

歐力士先發投手九里亞蓮，過去面對火腿奪下3連勝，但今天投6.1局被敲出8支安打失掉6分，送出9次三振、1次保送與1次觸身球，吞下本季首敗，也中斷個人對戰火腿的連勝紀錄。

古林睿煬。（資料照，北海道新聞新聞提供）

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