晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》火腿王牌8局10K登洋聯雙冠王！直言受古林睿煬激勵：太強了...

2025/05/13 21:20

伊藤大海。（取自產經體育）伊藤大海。（取自產經體育）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今對上歐力士猛牛，火腿王牌伊藤大海先發8局無失分，還狂飆10次三振，終場火腿7：0完封歐力士勇奪本季最長5連勝，伊藤大海也收下個人本季第5勝，並列太平洋聯盟勝投王。

伊藤大海今天先發8局用117球，只被敲出4支安打，狂飆10次三振，另有2次保送，沒有失分，賽後防禦率降至2.08，奪下本季第5勝，與西武隅田知一郎並列洋聯勝投王；三振數也來到56次，超越西武今井達也登上洋聯三振王。

回顧自己今天表現，伊藤大海表示剛開賽用球數偏多，但能撐到第8局讓他感到很滿意，同時也歸功捕手伏見寅威的配球與引導，「我回休息室時還跟他說『我今天真的有點不穩』，結果他回我：『我今天也是啊！』」

此外，談到前天台灣火球男古林睿煬面對樂天飆出「Maddux完封勝」，曾傳授滑球給古林的伊藤大海直呼：「真的太強了，他的直球、曲球與滑球都很到位，我也邊看邊學。他讓我重新體會搶下第一顆好球的重要性，獲是該如何解決每局首名打者，我從他身上獲益良多，希望我們能繼續激勵彼此、良性競爭。」

歐力士先發投手九里亞蓮，過去面對火腿奪下3連勝，但今天投6.1局被敲出8支安打失掉6分，送出9次三振、1次保送與1次觸身球，吞下本季首敗，也中斷個人對戰火腿的連勝紀錄。

古林睿煬。（資料照，北海道新聞新聞提供）古林睿煬。（資料照，北海道新聞新聞提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中