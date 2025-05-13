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中職》鋼龍7局好投、吉力吉撈滿貫砲 味全4連勝

2025/05/13 21:28

吉力吉撈鞏冠轟出滿貫砲。（記者林正堃攝）吉力吉撈鞏冠轟出滿貫砲。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍鋼龍先發7局只失1分，吉力吉撈轟出滿貫砲，李凱威也打下四分打點，9:3擊敗中信兄弟。味全贏得4連勝，中信慘遭最近9戰的第7敗。

鋼龍力投本季新高的106球，雖然被擊出8支安打，仍將傷害減到最低，投出8次三振，沒有任何保送，拿下並列聯盟最多的第4勝。

第1局味全首名打者張政禹就安打，第2棒李凱威擊出二壘打先馳得點，1:0領先。

第5局中信宋晟睿擊出二壘打，連續13場安打再創生涯新高，2出局後前兩打席都被三振的陳俊秀適時安打攻下追平分，1:1平手。

味全第2局起一度連續9名打者出局，包括6次三振、連4K，5局下2出局後張政禹和李凱威再度挺身而出，連續二壘打攻下超前分，2:1再次領先。

第7局味全先靠著四壞球、觸身球和失誤追加1分，吉力吉撈轟出滿貫砲，將比數拉開到7:1。

第8局味全先靠觸身球上壘，郭天信和李凱威安打攻下2分，比數來到9:1。

第9局中信也先靠觸身球上壘，張仁瑋代打打出生涯首轟的2分砲，中信仍以3:9敗下陣來。

吉力吉撈鞏冠轟出滿貫砲。（記者林正堃攝）吉力吉撈鞏冠轟出滿貫砲。（記者林正堃攝）

吉力吉撈鞏冠轟出滿貫砲。（記者林正堃攝）吉力吉撈鞏冠轟出滿貫砲。（記者林正堃攝）

鋼龍。（記者林正堃攝）鋼龍。（記者林正堃攝）

張政禹。（記者林正堃攝）張政禹。（記者林正堃攝）

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