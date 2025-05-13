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中職》終於！本季一半勝場來自台鋼 富邦今終止地獄連敗了

2025/05/13 21:29

李東洺。（記者塗建榮攝）李東洺。（記者塗建榮攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將今天面對台鋼雄鷹賽前，苦吞6連敗、主場7連敗，今天賽前集團董事長蔡明忠特別到場勉勵。開賽後，富邦全隊將士用命，雖一度遭台鋼追平，但靠著8局下打進關鍵2分，終場富邦悍將5:3終止連敗，本季8勝當中有4勝面對台鋼。

富邦悍將首局就有危機，右外野手陳真的判斷瑕疵，一度造成王柏融安打攻占二壘，三壘手董子恩界外美技接殺，化解危機。

3局上，李東洺面對台鋼的後段棒次，被首位打者葉保弟敲安，陳致嘉接著短打不僅成功，還造成野手選擇，兩位跑者都安全上壘，造成一二壘有人。1出局後，胡冠俞落點巧妙的幸運安打，幫助台鋼先馳得點。

3局下，富邦上演相似劇本，豊暐保送上壘後，林澤彬突襲短打，投手艾速特試圖接殺不成，形成內野安打。王正棠的滾地球，台鋼策動雙殺不成，形成1出局一三壘有人，李宗賢接著擊出滾地安打，富邦追平，再靠著申皓瑋高飛犧牲打，富邦搶下超前分。

6局下，艾速特續投，1出局後遭高國麟擊出左外野方向陽春全壘打，這是高國麟本季第2轟。艾速特遭董子恩敲安，陳真觸身球、豊暐保送，但富邦留下滿壘殘壘。

富邦在7上遭遇危機，李東洺1出局後保送王博玄，用球正好到100球，續投面對代打林家鋐又投出保送，隨即退場。李吳永勤接手1人次，讓代打杜家明擊出飛球出局，面對代打張肇元，富邦教練團提前推出富藍戈，富藍戈任內投出暴投，造成二三壘有人，張肇元選到保送形成滿壘。紀慶然擊出中外野方向安打，帶有2分打點，台鋼追平比分，李東洺本季面對台鋼3場都優質先發，但這次無關勝敗。

8局下，面對張誠恩，富邦首位打者范國宸擊出二壘打，董子恩短打，不僅成功，還造成張誠恩暴傳失誤，富邦再次超前。林澤彬高飛犧牲打，富邦再拿1分。

9局上，曾峻岳在久違的主場燈光秀下登板，守住比賽勝果。

李東洺。（記者塗建榮攝）李東洺。（記者塗建榮攝）

李東洺。（記者塗建榮攝）李東洺。（記者塗建榮攝）

艾速特。（記者塗建榮攝）艾速特。（記者塗建榮攝）

艾速特。（記者塗建榮攝）艾速特。（記者塗建榮攝）

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