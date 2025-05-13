中職》李凱威突破羅戈猛打賞4打點！本季首獲單場MVP卻有些意外

李凱威。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕李凱威今天演出猛打賞含2支二壘安打，單場4分打點追平生涯最佳，幫助味全龍以9：3擊敗中信兄弟，賽後得知獲選單場MVP雖讓他有點意外，卻很高興得點圈機會都有把握到，終於突破對戰一直很苦手的羅戈。

李凱威1局下、5局下都擊出二壘安打，讓味全兩度取得1分領先，8局下擊出個人單場第3安再添2分打點，讓味全把領先擴大到9：1，他指出，1局下教練沒有下達戰術，他的目標是把率先安打的張政禹送到二壘，因為羅戈的球不太好打，所以積極進攻打第1球。

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李凱威賽前對羅戈打擊率0.167（18打數3安打），被三振4次沒有打點，今天對戰3打數2安打都是二壘安打還貢獻2分打點，他表示，之前常被羅戈三振一直想要突破，但是羅戈的球很犀利不好掌握，今天剛好掌握住失投球。

得知本季首次獲選單場MVP，李凱威覺得有點意外，他認為，打者今天的表現都很好，因為鋼龍有把對方的攻勢壓制住，他以為MVP會給投手，至於以猛打賞中止前2場8打數0安打的小低潮，可能因為前天延賽、昨天又休息，讓他有充分時間重新調整。

味全7局下開局靠2個觸身球與守備失誤拿到第3分，李凱威在無人出局二、三壘有人時採用觸擊，他表示，當時教練有下達戰術，希望可以出奇不意，即便前3次打擊有2支長打，只要能幫助球隊都是好事，「可惜自己沒有點好。」

羅戈用94球投6局，失4分、責失3分都是本季單場最多，防禦率1.74雖僅次於後勁的1.62，本季出賽5場卻是0勝3敗，從富邦悍將轉戰中信兄弟的首勝仍未開張。

李凱威。（記者林正堃攝）

羅戈。（記者林正堃攝）

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