棒球》台電退台南奪春季聯賽冠軍 2026名古屋亞運培訓40人名單出爐

台電退台南奪春季聯賽冠軍。（主辦單位提供）

〔體育中心/綜合報導〕今年獲得妞新聞冠名贊助的114年妞新聞盃全國成棒甲組春季聯賽今（13）日舉行冠軍決戰，由南台灣兩支球隊正面交鋒，兩隊比賽戰況一度膠著，台電雖然五局下靠著黃柏叡兩分打點安打取得領先，但是台南市始終不放棄，最後台電靠著守護神陽杰恩守住比賽勝利，終場以6：4力退台南市，拿下隊史在春季聯賽中的第六冠。

台南市首局就靠著台電先發投手陽邯杰控球不穩四壞球先馳得點，不過台電也非省油的燈，下半局靠著串聯安打攻下4分大局反倒取得領先，但是地主台南市也不放棄，五局上半靠著林誼鈞把握台電換投敲出適時安打追平比數，但是台電也隨即靠著黃柏叡關鍵安打再取得2分領先。

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兩隊維持2分差比數到最後九局上，台南市再度吹起反攻號角，靠著安打、觸身球形成一出局滿壘，不過台電守護神陽杰恩穩穩地用內野飛球跟外野飛球抓下最後比賽勝利，終場台電就以2分之差險勝台南市。

台電鄭竣哲總教練賽後表示：這次春聯比賽全隊遇到傷兵還有換血的問題，導致預賽打得跌跌撞撞，靠著外卡才幸運擠進決賽，最後決賽階段很感謝全隊都拚盡全力，特別是投手群真的是沒有休息的空間，這次冠軍是屬於全隊的。至於拿下單場最有價值球員的黃柏叡則說：今天上去就是最後一場了，學長們都說不用去想太多，就是把球打紮實，也很開心拿到來台電以後的第一個冠軍。

團體獎：

冠軍：台灣電力

亞軍：臺南市

季軍：文化大學、臺中台壽霸龍並列

第 5 名：臺北市大 得分率：0.824

第 6 名：嘉義諸羅山 得分率：0.667

第 7 名：合作金庫 得分率：0.647

第 8 名：台灣運彩 得分率：0.389



個人獎：

社會隊 大學隊

打擊獎 合作金庫 高育偉（0.519） 臺東大學 林浩震（0.545）

打點獎 合作金庫 李亦崴（19 分） 三好體協 林楷峯（11 分）

全壘打獎 新北凱撒 李君國（5 支） 富邦公牛 陳柏儒（3 支）

投手獎 台壽霸龍 高秉洋（0.75） 台灣中油 楊家凱（0）

三振王 全越運動 鈴木駿輔（21K） 台灣中油 楊家凱（22K）

救援王 合作金庫 王政浩（6 次） 台灣運彩 石梓霖（2 次）

最有價值球員獎：台灣電力 黃柏叡

教練獎：台灣電力 鄭竣哲

另外也公布本會遴選2026年名古屋亞運培訓隊第一階段培訓人員名單，遴選40位選手，將自5/15-26於國訓棒球場進行藍白對抗賽，遴選出26人名單後，將於7/15展開第二階段集訓首要目標將備戰2025年9/21-28於福建平潭舉行的亞錦賽。

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