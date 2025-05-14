晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》聯盟17人大赦！ 已故歷史安打王羅斯有望入選名人堂

2025/05/14 07:59

已故的歷史安打王羅斯。（資料照）已故的歷史安打王羅斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟在今天宣布一項重大異動，把包含大聯盟歷史安打王，前紅人球星羅斯（Pete Rose）、「無鞋喬」傑克森（Joe Jackson）等17位遭到大聯盟永久停權的已故球星移出停權名單，未來將能夠重新獲得進入名人堂的機會。

羅斯生涯在大聯盟24年都效力紅人隊，累積4256支安打是大聯盟史上第一，但因為涉賭被大聯盟永久停權，無緣進入名人堂。羅斯在去年9月過世、享壽83歲，當時他的家人就曾表示，永久停權是否會延伸到球員過世後，而曼佛瑞（Rob Manfred）今天宣布特赦的舉動也成為對羅斯家人請願的回應。

除了羅斯外，被大聯盟移出永久停權名單的球員包含當年參與「黑襪事件」的球員：西寇提（Eddie Cicotte）、費爾施（Happy Felsch）、甘地爾（Chick Gandil）、傑克森（Joe Jackson）、麥克馬林（Fred McMullin）、里斯伯格（Swede Risberg）、威佛（Buck Weaver）、威廉斯（Lefty Williams）、蓋迪恩（Joe Gedeon）波萊特（Gene Paulette）、考夫（Benny Kauff）、馬吉（Lee Magee）、道格拉斯（Phil Douglas）多蘭（Cozy Dolan）、歐康奈爾（Jimmy O’Connell）、考克斯（William Cox）。

在羅斯被移出永久停權名單後，大聯盟名人堂也宣布，羅斯以及其他恢復資格的球員，現在已經具備入選名人堂的資格，但仍需要經過評選程序才能入選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中