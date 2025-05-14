MLB》聯盟17人大赦！ 已故歷史安打王羅斯有望入選名人堂

已故的歷史安打王羅斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟在今天宣布一項重大異動，把包含大聯盟歷史安打王，前紅人球星羅斯（Pete Rose）、「無鞋喬」傑克森（Joe Jackson）等17位遭到大聯盟永久停權的已故球星移出停權名單，未來將能夠重新獲得進入名人堂的機會。

羅斯生涯在大聯盟24年都效力紅人隊，累積4256支安打是大聯盟史上第一，但因為涉賭被大聯盟永久停權，無緣進入名人堂。羅斯在去年9月過世、享壽83歲，當時他的家人就曾表示，永久停權是否會延伸到球員過世後，而曼佛瑞（Rob Manfred）今天宣布特赦的舉動也成為對羅斯家人請願的回應。

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除了羅斯外，被大聯盟移出永久停權名單的球員包含當年參與「黑襪事件」的球員：西寇提（Eddie Cicotte）、費爾施（Happy Felsch）、甘地爾（Chick Gandil）、傑克森（Joe Jackson）、麥克馬林（Fred McMullin）、里斯伯格（Swede Risberg）、威佛（Buck Weaver）、威廉斯（Lefty Williams）、蓋迪恩（Joe Gedeon）波萊特（Gene Paulette）、考夫（Benny Kauff）、馬吉（Lee Magee）、道格拉斯（Phil Douglas）多蘭（Cozy Dolan）、歐康奈爾（Jimmy O’Connell）、考克斯（William Cox）。

在羅斯被移出永久停權名單後，大聯盟名人堂也宣布，羅斯以及其他恢復資格的球員，現在已經具備入選名人堂的資格，但仍需要經過評選程序才能入選。

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