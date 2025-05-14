NBA》1.8％的「禮物」 獨行俠預計將不會交易狀元籤

狀元大熱門佛拉格今天進行體能測試。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠在昨天以1.8%的機率抽中狀元籤，今天根據美媒報導，他們預計不會把這支選秀籤給交易出去，若無意外將選下來自杜克狀元大熱門佛拉格（Cooper Flagg）。

《ESPN》引述消息來源指出，獨行俠老闆杜蒙特（Patrick Dumont）認為，能夠選到像佛拉格這樣擁有世代級天賦的球員是個「禮物」。報導指出，儘管獨行俠是由總管哈里森（Nico Harrison）進行操盤，但老闆對於人事的選擇仍有最終決定權。

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哈里森在今年做出震撼聯盟的交易案，將被視為隊史級球星的東契奇（Luka Doncic）交易給湖人，換來明星長人戴維斯（Anthony Davis），該交易讓獨行俠陷入巨大的商業危機，不過佛拉格的到來有望緩解這個隱憂。

身高6尺9吋的佛拉格一直都被認為是今年選秀的狀元大熱門，在杜克的大一賽季繳出19.2分、7.5籃板、4.2助攻的成績，並幫助藍魔鬼闖進NCAA 4強才被淘汰。儘管厄文（Kyrie Irving）下個賽季預計因為左膝十字韌帶撕裂不一定能夠出賽，但戴維斯、湯普森（Klay Thompson）與佛拉格能產生多少化學反應，仍能讓球迷充滿遐想。

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