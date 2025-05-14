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MLB》十字韌帶斷裂缺席大半球季 勇士MVP復健賽首戰就開轟

2025/05/14 09:01

阿庫尼亞。（資料照，法新社）阿庫尼亞。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年因傷缺席大半球季的勇士MVP球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.），今天在新人聯盟迎來傷後第1場復健賽就開轟，為重返球場之路寫下好的開始。

今日新人聯盟的賽事，由金鶯作客勇士，阿庫尼亞擔任開路先鋒鎮守右外野，首打席敲出游擊滾地球遭到刺殺，3局下半則是敲出強勁平飛球，但仍進到二壘手接殺出局。

勇士在4局下半靠著3支安打串聯攻下3分大局後，5局下阿庫尼亞也加入戰局，在1好3壞的球數下，鎖定紅中球路掃出中外野方向的全壘打，傷後的第1場復健賽就開轟，最後球隊靠著2名投手聯合壓制，以4：0完封金鶯。

根據大聯盟官網報導指出，勇士球團會像春訓初期一樣逐步提升阿庫尼亞的工作量，目前球團也並未提供阿庫尼亞回歸的時間表。

阿庫尼亞在前年迎來生涯年，並達成大聯盟史上首位達成「40轟、70盜」的球員，在季後票選榮獲國聯MVP，但在去年5月因滑壘造成十字韌帶斷裂導致剩餘賽季報銷，現在已開始進行比賽，力拚早日重返大聯盟。

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