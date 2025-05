MLB》十字韌帶斷裂缺席大半球季 勇士MVP復健賽首戰就開轟

阿庫尼亞。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕去年因傷缺席大半球季的勇士MVP球星阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.),今天在新人聯盟迎來傷後第1場復健賽就開轟,為重返球場之路寫下好的開始。

今日新人聯盟的賽事,由金鶯作客勇士,阿庫尼亞擔任開路先鋒鎮守右外野,首打席敲出游擊滾地球遭到刺殺,3局下半則是敲出強勁平飛球,但仍進到二壘手接殺出局。

勇士在4局下半靠著3支安打串聯攻下3分大局後,5局下阿庫尼亞也加入戰局,在1好3壞的球數下,鎖定紅中球路掃出中外野方向的全壘打,傷後的第1場復健賽就開轟,最後球隊靠著2名投手聯合壓制,以4:0完封金鶯。

根據大聯盟官網報導指出,勇士球團會像春訓初期一樣逐步提升阿庫尼亞的工作量,目前球團也並未提供阿庫尼亞回歸的時間表。

阿庫尼亞在前年迎來生涯年,並達成大聯盟史上首位達成「40轟、70盜」的球員,在季後票選榮獲國聯MVP,但在去年5月因滑壘造成十字韌帶斷裂導致剩餘賽季報銷,現在已開始進行比賽,力拚早日重返大聯盟。

