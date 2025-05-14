經典賽》大谷三振神鱒是球界重大一刻！海盜狀元加入美國隊義不容辭

海盜狀元郎史基斯。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜火球狀元郎史基斯（Paul Skenes）宣布參加明年舉行的世界棒球經典賽，預計將成為美國陣中的王牌投手，他也在接受訪問的時候談到自己參賽的理由。

史基斯在2023年選秀會上以狀元之姿加入海盜，去年就登上大聯盟並以11勝3敗，防禦率1.96的成績收下新人王，目前在大聯盟累積32場先發拿下14勝7敗，防禦率2.16，已經躋身大聯盟頂級強投之林。

請繼續往下閱讀...

史基斯向當地媒體透露參賽原因：「這很特別，我從小就看著經典賽長大，我永遠無法想像我有機會能夠參與其中。所以我告訴自己，如果我獲得參賽機會，那我絕對不能錯過。」報導指出，在4月美國隊教練德羅薩（Mark DeRosa）聯繫上史基斯，在正要試圖說服史基斯加入時被史基斯打斷：「DeRo，我要打。」

這位火球男對世界棒球經典賽第一次感興趣的年份是2017年，當時美國隊在道奇主場以8：0擊敗波多黎各奪金，史基斯坦言，那場比賽或許就是一切的開端。大學就讀空軍學院的史基斯分享，自己在高中時，原本想說他會去開噴射機而不是在大聯盟的球場跟最頂尖的球員對抗，而身為一名看過之前的經典賽的棒球迷，他再次重申，若得到機會參與其中，他絕不會說不。

上屆經典賽金牌戰，日本武士隊的大谷翔平在最後一個出局數三振美國隊長楚奧特（Mike Trout），締造戲劇性的一刻，史基斯也半開玩笑表示，「我過去是天使迷（史基斯是加州人，現場看過大谷翔平生涯第二場先發），那是個很酷的時刻，最終是由他們所完成。再說一次，那對棒球來說是個最巨大的時刻，如果真的有機會可以參賽，那我會參加。」被問到史基斯曾跟大谷翔平交手的時刻，史基斯也表示，很酷：「有點不真實。」

楚奧特與大谷翔平。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法