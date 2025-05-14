NBA季後賽》米契爾轟35分救不了騎士 溜馬連2年闖東部冠軍戰

哈里伯頓31分率領溜馬連續兩年闖進東冠。（美聯社）

〔記者盧養宣／台北報導〕溜馬今在東部季後賽次輪第5戰靠哈里伯頓（Tyrese Haliburton）拿31分領軍，以114：105擊敗騎士，以4：1晉級，連續兩年闖進東部冠軍戰，將對決尼克與塞爾提克之間的勝方。

騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）上役在中場練球時扭傷腳踝，騎士終場以20分差敗北，陷入遭聽牌劣勢，不過今仍先發上陣，首節獨攬13分率隊打出31：19的攻勢，次節一度領先達19分，溜馬靠哈里伯頓在外圍開火，在中場前追到52：56。

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溜馬易籃後火力加溫多點開花，帶著86：76反超進入決勝節，米契爾倒數5分鐘的三分球一度幫騎士追到只剩1分差，不過接下來內姆哈德（Andrew Nembhard）也回敬一顆三分彈，加上哈里伯頓的三分打，溜馬重新握有7分領先。

隨後米契爾關鍵時刻3罰都失手，雖然接下來倒數1分27秒的三分球又幫助騎士追到只剩3分差，但內姆哈德完成三分打、哈里伯頓2罰俱中，接著M.透納（Myles Turner）最後23秒外線破網，徹底澆熄騎士反撲希望，溜馬終場以9分差帶走勝利。

溜馬先發5人得分都超過雙位數，哈里伯頓31分、8助攻，西亞卡姆（Pascal Siakam）21分，內姆哈德18分，內史密斯（Aaron Nesmith）挹注13分、13籃板，M.透納貢獻10分。

米契爾貢獻35分、9籃板，莫布里（Evan Mobley）24分、11籃板，葛蘭德（Darius Garland）拿11分，杭特（De'Andre Hunter）12分進帳。

米契爾帶傷拿下35分、9籃板。（法新社）

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