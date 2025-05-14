MLB》洋基小聯盟約開福袋！ 簽下近年因傷所困的35歲好手

德斯克拉菲尼在投出生涯年後與巨人簽下3年3600萬美元合約，卻在簽約後飽受傷病困擾。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基用小聯盟約簽下35歲資深投手德斯克拉菲尼（Anthony DeSclafani），並將他發放到小聯盟3A。

德斯克拉菲尼上次在大聯盟出賽是2023年，他在2023年7月因為屈肌受傷缺席下半季，隨後他在休賽季被交易了兩次，分別是被巨人賣給水手，水手再將他賣給雙城。由於水手負擔德斯克拉菲尼1200萬薪水中800萬美元，雙城希望能夠用便宜的價碼拿到陣容深度選擇，不過事與願違，德斯克拉菲尼3月又因為手肘受傷動刀，2024整季報銷。

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在經過約14個月的復健，德斯克拉菲尼終於能夠重返投手丘，這位35歲投手生涯的防禦率4.20，曾有2個賽季的防禦率低於3.30，他的生涯年在2021年效力巨人時，繳出3.17防禦率，22.5%三振率，31場先發，2場完投完封是大聯盟最高，拿下13勝7敗。在2021年後，巨人跟他簽下一張3年3600萬美元，不過隨後他只為巨人出賽24場，是相當失敗的簽約。

《MLBTR》指出，洋基簽下德斯克拉菲尼，看看他在手術後的球威恢復得如何沒什麼壞處，目前洋基3A有著許多具有經驗的前大聯盟投手，包含近期被洋基DFA後下放的38歲卡拉斯科（Carlos Carrasco），以及左投雷布蘭特（Brandon Leibrandt）、伍德佛德（Jake Woodford）。

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