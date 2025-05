MLB》千賀滉大5.2局失1分好投 大都會前大物敲致勝轟擊退海盜

貝堤在7局下半敲出超前比數的全壘打,是幫助大都會擊敗海盜的功臣之一。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大都會今日在主場迎戰海盜,靠著前大物貝堤(Brett Baty)7局下半敲出致勝全壘打,幫助球隊以2:1險勝海盜拿下3連勝。

大都會今日派出日籍強投千賀滉大掛帥,前5局讓對手無功而返,並飆出7次三振,但在續投第6局並抓到2出局後,連續被擊出2支安打攻佔二、三壘,此時球隊當機立斷換上蓋瑞特(Reed Garrett)接替,但他一上場控球不穩連投2保送掉分,讓千賀最終留下5.2局失1分的成績。

打線部分,大都會前6局也遭到海盜先發強投凱勒(Mitch Keller)壓制,僅在首局靠著2支安打攻下1分,但直到7局下半,輪到埋伏在第8棒的貝提上場打擊,他咬中凱勒87.4英里(約140.7公里)的變速球,一棒擊中左外野牆上的欄杆形成超前比數的全壘打。

Brett Baty lines one the other way to give the @Mets a late lead! pic.twitter.com/9yfwKRx4eN