MLB》千賀滉大5.2局失1分好投 大都會前大物敲致勝轟擊退海盜

貝堤在7局下半敲出超前比數的全壘打，是幫助大都會擊敗海盜的功臣之一。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會今日在主場迎戰海盜，靠著前大物貝堤（Brett Baty）7局下半敲出致勝全壘打，幫助球隊以2：1險勝海盜拿下3連勝。

大都會今日派出日籍強投千賀滉大掛帥，前5局讓對手無功而返，並飆出7次三振，但在續投第6局並抓到2出局後，連續被擊出2支安打攻佔二、三壘，此時球隊當機立斷換上蓋瑞特（Reed Garrett）接替，但他一上場控球不穩連投2保送掉分，讓千賀最終留下5.2局失1分的成績。

請繼續往下閱讀...

打線部分，大都會前6局也遭到海盜先發強投凱勒（Mitch Keller）壓制，僅在首局靠著2支安打攻下1分，但直到7局下半，輪到埋伏在第8棒的貝提上場打擊，他咬中凱勒87.4英里（約140.7公里）的變速球，一棒擊中左外野牆上的欄杆形成超前比數的全壘打。

Brett Baty lines one the other way to give the @Mets a late lead! pic.twitter.com/9yfwKRx4eN — MLB （@MLB） May 14, 2025

拿回領先優勢後，大都會8、9兩局分別派出史坦內克（Ryne Stanek）與終結者狄亞茲（Edwin Díaz）守城，雖然最後一局追平分一度上到三壘，但最後仍順利關門成功，拿下勝利。

大都會目前戰績28勝15敗暫居國東龍頭，目前在主場花旗球場（Citi Field）的21場比賽打得非常順手，成績來到17勝4敗；海盜部分現在14勝29敗的戰績並不理想，目前在國聯中區敬陪末座。

千賀滉大今日先發5.2局僅失掉1分，並送出7次三振。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法