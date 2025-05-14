MLB》42億內野魔術師在外野大復活？ 雙響6打點助老虎再見紅襪

WALK IT OFF EL MAGO pic.twitter.com/ToRoRl43vB — Detroit Tigers （@tigers） May 14, 2025

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在2021年跟老虎簽下6年1.4億美元（約新台幣42億）大約卻表現不佳的「內野魔術師」巴耶茲（Javier Baez），今天在與紅襪一戰埋伏9棒，單場雙響砲猛灌6分打點，用再見轟幫助球隊以10：9在延長賽收下勝利。

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巴耶茲過往曾在小熊入選2屆全明星，拿過1座銀棒獎與1座金手套獎還有2016年突破魔咒的世界大賽冠軍，不過在2021年他被小熊交易到大都會，季末與老虎簽下一張6年1.4億大約。在老虎的首個賽季敲出17轟後他陷入低潮，2023年僅有9轟、打擊率2成22，去年更是只有80場出賽，繳1成84打擊率因傷整季報銷。

今年巴耶茲改變打擊站姿，還配合球團規劃改守中外野，賽前敲出3轟，打擊率3成13，帳面數據不俗。

巴耶茲單場雙響砲進帳6打點，包含延長賽的見3分砲。（圖片取自X）

今天巴耶茲對紅襪埋伏9棒守中外野，首打席選到四壞保送後被隊友送回來得分，下個打席吞下三振，第三打席他敲出超前3分砲，第四打席被三振，第五打席他在延長賽敲出再見三分砲，幫助老虎在延長賽以10：9再見紅襪。

紅襪老虎今天的比賽攻勢不斷，老虎首局取得1分領先後紅襪便在2局馬上追平，3下老虎靠著失誤超前後4上紅襪柏格曼（Alex Bregman）便開轟追平。4下托克森（Spencer Torkerlson）又開轟1分超前，5上紅襪再以2分攻勢反超。6下巴耶茲3分砲再次幫老虎超前，8上紅襪漢彌爾頓（David Hamilton）2分砲又將戰局扳平。延長賽10局兩隊各得1分，11上紅襪坎貝爾（Kristian Campbell）2分砲超前比數，11下則換巴耶茲敲再見3分砲結束比賽。

巴耶茲單場雙響砲進帳6打點，包含延長賽的見3分砲。（圖片取自X）

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