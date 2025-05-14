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MiLB》莊陳仲敖先發5局奪本季第2勝 旅美3台將皆有安打表現

2025/05/14 11:26

莊陳仲敖。（資料照，記者林正坤攝）莊陳仲敖。（資料照，記者林正坤攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力運動家2A的台灣好手莊陳仲敖，今日面對教士2A掛帥先發，雖然主投5局失掉5分偏多，但靠著隊友火力支援，中場所屬球隊以14：6獲勝，莊陳也收下本季第2場勝投，而包括隊友林家正以及同樣旅美的李灝宇和鄭宗哲，今天也有安打產出

莊陳仲敖首局就被敲出2支長打並送出2次保送失掉2分，所幸最後靠著雙殺守備化解危機，但在3局上半莊陳又遇狀況，先是被擊出2支安打再失1分，接著面對Marcos Castañon被逮中扛出一發兩分砲，好在4、5兩局力保不失，5局上半還送出3上3下，順利完成今日的投球工作。

雖然今天莊陳仲敖先發5局被敲出8支安打失掉5分稍多，但自家打線給予充足火力支援，全場狂敲19支安打，其中幫助莊陳蹲捕的林家正，在4局下半總算敲出今年個人首支長打並帶有打點，也是莊陳能拿下第2勝的功臣之一。

另外在3A層級，分別在老虎與海盜打拚的李灝宇和鄭宗哲，今天也都有所表現，前者面對洋基38歲老將卡拉斯科（Carlos Carrasco）敲出安打，並在三壘上演飛撲美技策動雙殺，最終繳出單場雙安且1次保送的成績，打擊率與整體進攻指數（OPS）分別上升.230與.651，後者今日2打數敲出1安外帶1次保送，目前個人連續3場比賽敲安，逐漸找回進攻狀態。

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