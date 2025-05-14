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出包連連！雙北世壯運週末登場 網友列一堆狀況

2025/05/14 11:21

世界壯年運動會週六將登場，松山文創園區規劃為世壯運公園。（記者何玉華攝）世界壯年運動會週六將登場，松山文創園區規劃為世壯運公園。（記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕雙北世界壯年運動會這個週末就要登場，連日來朝野議員紛紛質疑狀況連連，舉出賽事APP、大禮包、賽程安排、中英文翻譯等問題，不少選手也在社群媒體Threads分享所遭遇的狀況，有網友整理出一連串出包狀況。

網友rolllfish整理出的世壯運出包狀況，包括：

1、明明報名划龍舟，卻被分成路跑；

2、廣告翻譯錯誤，「台北（TAIPEI）」變成「TAIIPEI」；

3、女生志工照片變男生；

4、志工名字直譯「NEXT DAY KING」；

5、捷運清潔人員被當成廣告看板；

6、裁判試騎新竹自由車場，摔車骨折；

7、天母棒球場修繕，10月比賽完才開工；

8、沙灘排球場在北市府門口；

9、定向越野要自負租金450（進決賽就要租2次）；

10、足球65+四小時踢兩場；

11、培訓單位叫志工「沒答案就臨場應變」；

12、網友詢問賽程，發言人嗆「不用在那邊聽說」；

13、智慧手錶故障（疑似淘寶貼牌）；

14、APP系統錯誤，2分鐘跳68則通知；

15、社群平台2年未更新直接刪掉；

16、物資包背包破損、logo印錯。

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