韓職》與台灣很有緣！ 崔廷締造史無前例500轟里程碑

崔廷。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕38歲的SSG登陸者老將崔廷，昨在主場球迷面前對NC恐龍開轟，本季第5轟出爐，成為韓職史上首位達成500轟里程碑的打者，生涯累計9479打席、1468得分、349次觸身球也都是韓職紀錄。

由於崔廷在打擊區站位很靠近內角，導致挨觸身球次數居高不下，締造349觸的不可思議紀錄，他曾說，「雖然我也會怕被球打到，但為了擊球軌跡習慣，我不會輕易改變站位。」

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崔廷曾多次來台打國際賽，包括2004世青賽、2010年中韓職棒冠軍對抗賽、2013年經典賽，近年他曾隨隊來台春訓，與台灣很有緣；2005年崔廷加盟SK飛龍（SSG登陸者前身），生涯累計2303場出賽，打擊率2成87，敲出2278支安打，包含經典500轟，生涯拿過3座全壘打王，打下1571分打點，另有178次盜壘成功，主守三壘的他打跑守全能。

崔廷昨在6局下轟出追平比分的2分砲，生涯第500轟出爐，主場球迷歡聲雷動，慶賀值得紀念的一刻，最終SSG登陸者以6：3擊敗NC恐龍，崔廷生涯500轟有270轟落在主場仁川球場，他表示，在主場仁川球迷敲出第500轟，意義特別不同。

崔廷去年季後才與SSG登陸者簽下4年總值110億韓元（約2.35億台幣）的複數年合約，對於未來挑戰600轟，他說，今年只是他4年合約的第1年，生涯還很長，不會強求600轟，最重要的是身體健康就有機會挑戰。

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