晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》波傑姆斯基場均7.5分照樣先發 柯爾力挺：他能串聯球隊

2025/05/14 11:15

勇士二年級後衛波傑姆斯基。（資料照）勇士二年級後衛波傑姆斯基。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕勇士二年級後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）季後賽陷入低潮，對灰狼系列賽4場比賽平均只貢獻7.5分，即便如此他依舊在先發陣容內，引發外媒質疑。主帥柯爾（Steve Kerr）今天在受訪時力挺子弟兵，「儘管他的投籃表現不佳，但他依舊能串聯陣容，這些都是幫助球隊贏球的因素。」

波傑姆斯基這季例行賽場均11.7分、5.1籃板、3.4助攻，但在火箭系列賽只有一場大爆發拿下26分，平均貢獻11分，至於在對灰狼系列賽中，場均只剩下7.5分，命中率只有22.5%，相當低迷。

外媒質疑，其實勇士還有其他可用之兵，比如小裴頓（Gary Payton II），甚至可以賭一把，給桑托斯（Gui Santos）或是庫明加（Jonathan Kuminga）機會。

對此，柯爾提出自己的看法，他認為撇除得分，波傑姆斯基還有其他能幫助球隊之處，「他能閱讀比賽，能控球，能傳球，還是一名能搶籃板的好手。」

柯爾表示，波傑姆斯基的防守洞察力很強，所以總能在對的位置上，只要他在比賽中，比賽就能變得有條不紊，這對他的隊友來說是很有意義的，「這不代表他是完美的，但他做的很多事情都對比賽有意義，坦白說，這不是每個球員都能做到。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中