NBA季後賽》波傑姆斯基場均7.5分照樣先發 柯爾力挺：他能串聯球隊

勇士二年級後衛波傑姆斯基。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕勇士二年級後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）季後賽陷入低潮，對灰狼系列賽4場比賽平均只貢獻7.5分，即便如此他依舊在先發陣容內，引發外媒質疑。主帥柯爾（Steve Kerr）今天在受訪時力挺子弟兵，「儘管他的投籃表現不佳，但他依舊能串聯陣容，這些都是幫助球隊贏球的因素。」

波傑姆斯基這季例行賽場均11.7分、5.1籃板、3.4助攻，但在火箭系列賽只有一場大爆發拿下26分，平均貢獻11分，至於在對灰狼系列賽中，場均只剩下7.5分，命中率只有22.5%，相當低迷。

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外媒質疑，其實勇士還有其他可用之兵，比如小裴頓（Gary Payton II），甚至可以賭一把，給桑托斯（Gui Santos）或是庫明加（Jonathan Kuminga）機會。

對此，柯爾提出自己的看法，他認為撇除得分，波傑姆斯基還有其他能幫助球隊之處，「他能閱讀比賽，能控球，能傳球，還是一名能搶籃板的好手。」

柯爾表示，波傑姆斯基的防守洞察力很強，所以總能在對的位置上，只要他在比賽中，比賽就能變得有條不紊，這對他的隊友來說是很有意義的，「這不代表他是完美的，但他做的很多事情都對比賽有意義，坦白說，這不是每個球員都能做到。」

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