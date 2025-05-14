晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》讓無敵終結者首度流血！ 洋基仍遭水手再見安打吞敗（影音）

2025/05/14 13:15

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手本季脫胎換骨的先發好手沃（Bryan Woo），今天面對美聯東區王者洋基展現強大宰制力，主投6.1局飆6K無失分力壓洋基左投佛里德（Max Fried），但水手終結者穆諾（Andrés Muñoz）卻因守備不幫忙失掉本季首分救援失敗，最終水手在延長賽以2：1再見洋基，終結近期4連敗。

兩隊今天上演投手戰，沃投用88球投6.1局只被打4支安打，飆出6K沒有保送無失分，佛里德則是用91球僅投5局，被打4支安打，送出5次三振，2次四壞保送，在4局被強打捕手羅里（Cal Raleigh）的深遠中外野二壘安打失掉唯一分數。

水手先發投手沃對洋基繳出優質先發無失分。（路透）水手先發投手沃對洋基繳出優質先發無失分。（路透）

洋基牛棚在接手先發後的6、7、8局飆出7K，水手牛棚也有4K演出，到9上水手派出本季18場登板無失分的終結者穆諾登板，但他一開始就觸身球保送高德史密特（Paul Goldschmidt）還被他盜上二壘，接著洋基換上代跑雷耶斯（Pablo Reyes），威爾斯（Austin Wells）滾地球出局讓雷耶斯上三壘，下棒的沃爾普（Anthony Volpe）敲出一壘軟弱滾地球，不過水手在趨前的情況下，一壘手摩爾（Dylan Moore）傳本壘大暴傳，兩隊因此以1：1進入延長賽。

水手9下與10下都未能向對手說再見，但洋基在延長賽10、11連續2局也都沒法得分，水手11下靠著克勞佛（J.P. Crawford）從左投希爾（Tim Hill）手中敲出再見安打，以2：1擊敗洋基。

穆諾本季首度失分，救援失敗。（美聯社）穆諾本季首度失分，救援失敗。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中