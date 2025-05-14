MLB》讓無敵終結者首度流血！ 洋基仍遭水手再見安打吞敗（影音）

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J.P. Crawford wins it for the @Mariners! pic.twitter.com/or4w8Fl1UG — MLB （@MLB） May 14, 2025

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手本季脫胎換骨的先發好手沃（Bryan Woo），今天面對美聯東區王者洋基展現強大宰制力，主投6.1局飆6K無失分力壓洋基左投佛里德（Max Fried），但水手終結者穆諾（Andrés Muñoz）卻因守備不幫忙失掉本季首分救援失敗，最終水手在延長賽以2：1再見洋基，終結近期4連敗。

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兩隊今天上演投手戰，沃投用88球投6.1局只被打4支安打，飆出6K沒有保送無失分，佛里德則是用91球僅投5局，被打4支安打，送出5次三振，2次四壞保送，在4局被強打捕手羅里（Cal Raleigh）的深遠中外野二壘安打失掉唯一分數。

水手先發投手沃對洋基繳出優質先發無失分。（路透）

洋基牛棚在接手先發後的6、7、8局飆出7K，水手牛棚也有4K演出，到9上水手派出本季18場登板無失分的終結者穆諾登板，但他一開始就觸身球保送高德史密特（Paul Goldschmidt）還被他盜上二壘，接著洋基換上代跑雷耶斯（Pablo Reyes），威爾斯（Austin Wells）滾地球出局讓雷耶斯上三壘，下棒的沃爾普（Anthony Volpe）敲出一壘軟弱滾地球，不過水手在趨前的情況下，一壘手摩爾（Dylan Moore）傳本壘大暴傳，兩隊因此以1：1進入延長賽。

水手9下與10下都未能向對手說再見，但洋基在延長賽10、11連續2局也都沒法得分，水手11下靠著克勞佛（J.P. Crawford）從左投希爾（Tim Hill）手中敲出再見安打，以2：1擊敗洋基。

穆諾本季首度失分，救援失敗。（美聯社）

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