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NBA季後賽》約基奇44分無用 SGA拿31分率雷霆逆轉金塊搶先聽牌

2025/05/14 12:14

吉爾吉斯亞歷山大（左）率雷霆擊敗金塊取得聽牌勝。（美聯社）吉爾吉斯亞歷山大（左）率雷霆擊敗金塊取得聽牌勝。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕雷霆靠著「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在決勝節挺身而出，全場拿31分，團隊6人得分達雙位數的火力，在季後賽西部準決賽G5以112：105逆轉金塊，系列賽3：2率先聽牌，讓金塊一哥約基奇（Nikola Jokic）44分、15籃板的表現做白工。

金塊與雷霆前4場打完，雙方各取2勝，今天G5都要力爭勝利，畢竟過去7戰4勝系列賽，出現過353次3勝2負的情況，率先拿到聽牌第3勝的隊伍晉級機率高達83.9％。

兩隊此戰在上半場呈現拉鋸戰，金塊靠著約基奇獨拿19分、9籃板領軍，穆雷（Jamal Murray）11分，A.葛登（Aaron Gordon）10分，團隊比雷霆多10個籃板，帶著56：54的微幅領先前進下半場。

穆雷在第三節展現火力，10投5中包括2顆三分球，獨拿13分，約基奇一樣維持進攻高效率，6投5中拿12分，最多取得12分領先，但雷霆非省油的燈，吉爾吉斯亞歷山大進帳10分，率隊打出反擊攻勢，雙方三節打完僅有8分差距。

雷霆在第四節展開反撲，先是道特（Luguentz Dort）的連續三分球追近比分，吉爾吉斯亞歷山大在最後2分02秒的三分打助隊以103：100佔上風，儘管約基奇接著用三分球還以顏色，但J.威廉斯（Jalen Williams）、吉爾吉斯亞歷山大連續投進三分彈，最後30秒取得109：103領先，金塊最後關頭都投不進，只能用犯規凍結時間，雷霆都沒有失手，決勝節以一波34：19的高潮關門，收下聽牌勝。

雷霆先發5人得分都達雙位數，亞歷山大吉爾吉斯拿31分，J.威廉斯18分，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）15分，霍倫格姆（Chet Holmgren）14分，道特拿12分。

約基奇拿44分、15籃板、5助攻，穆雷得28分，A.戈登拿13分，但其餘球員進攻乏善可陳，只有個位數得分進帳，成為最後關頭被逆轉關鍵。

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