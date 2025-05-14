MLB》生涯第1支再見轟！小塔提斯當英雄率教士打敗天使

小塔提斯今日敲出生涯首支再見全壘打，幫助教士擊敗天使。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰天使的教士，9局下半靠著小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）生涯第1發的再見全壘打，幫助球隊以6：4收下勝利。

教士在5局下半靠著天使先發索里安諾（José Soriano）的暴投打破鴨蛋，隨後在靠著馬度納多（Martín Maldonado）的犧牲觸擊送回超前分，而教士掛帥主投的王牌席斯（Dylan Cease）前6局僅被內托（Zach Neto）在首局首打席開轟掉分，並送出高達10次三振。

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7局上半席斯續投，抓下2出局並投出保送後退場，換上艾斯查德（Jeremiah Estrada）接替，但一上來被阿德爾（Jo Adell）敲出長打送回追平分，下一棒代打的魯戈（Matthew Lugo）也一棒扛出兩分砲取得領先。

不過教士還未放棄比賽，8下靠著安打與對方投手暴投再度扳平戰局，9局下半天使終結者簡森（Kenley Jansen）試圖拉長戰線，但面對小塔提斯投出內角90.7英里（約146公里）卡特球，被一棒逮中，敲出擊球初速109.2英里（約175.7公里）、距離430英尺的大號再見轟，也是個人6年大聯盟生涯的第1發再見全壘打，幫助球隊取得勝利。

教士本場獲勝後，戰績來到26勝15敗排名國西第2，距離龍頭道奇僅剩半場勝差，而天使則是持續低迷，以17勝24敗位居美聯西區墊底。

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