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全國中學足球聯賽 醒吾高中連霸高女組冠軍

2025/05/14 13:00

新北市醒吾高中在全國中學足球聯賽拿下高女組冠軍，市府頒發108萬元培訓金。（體育局提供）新北市醒吾高中在全國中學足球聯賽拿下高女組冠軍，市府頒發108萬元培訓金。（體育局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕113學年度中等學校足球聯賽11人制（HFL），歷經近4個月賽程後，高女組由新北市醒吾高中封后連霸；蘆洲國小則在全國少年盃足球錦標賽，獲得男子5年級組冠軍，市長侯友宜今天在市政會議分別頒發108萬元及20萬元培訓金。

侯友宜指出，醒吾高中是新北市足球運動發展的重點學校，更是國內女子足球運動的重要推手，女足隊成立至今達37年，長期栽培國內女子足球員，不少國家隊球員都是來自醒吾高中，堪稱中華女足隊的搖籃。

他說，蘆洲國小在競爭激烈的全國少年盃足球賽一路過關斬將，從全國29校中脫穎而出，勇奪5年級男子組冠軍，期許隊員們持續在球場上奔馳，朝夢想努力。

體育局長洪玉玲表示，中學足球聯賽11人制比賽的女子組冠軍戰，由新北醒吾高中對戰台中惠文高中，在正規賽和延長賽時雙方僵持不下，最終在緊張刺激的12碼罰球PK大戰，以2比1拿下冠軍，順利完成連霸，奪得隊史第5座冠軍，市府頒發108萬培訓金。

此外，今年全國少年盃足球錦標賽5年級組共有29校參賽，蘆洲國小在總決賽時對戰台中市清水國小，終場1比1平手進入PK戰，最後以3比2勇奪冠軍，市府頒發20萬培訓金，鼓勵學校栽培更多優秀選手。

醒吾高中隊長高馨說：「感謝教練團及隊友們給了我一個很棒的畢業禮物！這場球賽彌補了國三時的遺憾」。獲頒最佳教練的許瀞心提到，這1年來經歷木蘭聯賽、國內友誼賽及國外移地訓練的洗禮，隊員們成長許多。另在冠軍PK戰奮勇守門的張孟璇，獲得最佳球員的殊榮。

醒吾高中教練謝志君補充，醒吾高中從1988年開始積極培訓女足隊，樂見台灣足球運動蓬勃發展，期盼帶領風潮。

新北市蘆洲國小獲得全國少年盃足球錦標賽男子5年級組冠軍，市府頒發20萬元培訓金鼓勵。（體育局提供）新北市蘆洲國小獲得全國少年盃足球錦標賽男子5年級組冠軍，市府頒發20萬元培訓金鼓勵。（體育局提供）

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