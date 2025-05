MLB》昨雙響砲今又炸裂！「卡仔」第14轟出爐 登基大聯盟全壘打王

卡洛爾。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾(Corbin Carroll)手感火燙,今日再度開砲,炸出本季第14轟,可惜變成空包彈,終場球隊以6:10輸給巨人。

昨天轟出雙響砲的卡洛爾,今打第2棒守右外野,前3打席敲出1支安打,7上再度上場,他逮中巨人左投哈里森(Kyle Harrison)的失投直球,掃出中左外野陽春砲,擊球初速107.2英哩、飛行距離399英呎,幫助球隊追成4:7落後。

這是卡洛爾本季第14轟,目前與洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)、費城人史瓦柏(Kyle Schwarber)並列大聯盟全壘打王。

追到3分差的響尾蛇,在8下挨巨人南韓好手李政厚3分砲,分差再被拉大,9上奈勒(Josh Naylor)雖然敲出一發2分砲,但未能改變戰局,最終以6:10落敗。

卡洛爾此戰5打數敲2安,進帳1打點、跑回2分,吞下2次三振,賽後打擊率為0.285。

Corbin Carroll pulls into a tie for the Major League home run lead with No. 14 pic.twitter.com/AUIdXW3wvR