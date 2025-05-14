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MLB》昨雙響砲今又炸裂！「卡仔」第14轟出爐 登基大聯盟全壘打王

2025/05/14 13:41

卡洛爾。（美聯社）卡洛爾。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）手感火燙，今日再度開砲，炸出本季第14轟，可惜變成空包彈，終場球隊以6：10輸給巨人。

昨天轟出雙響砲的卡洛爾，今打第2棒守右外野，前3打席敲出1支安打，7上再度上場，他逮中巨人左投哈里森（Kyle Harrison）的失投直球，掃出中左外野陽春砲，擊球初速107.2英哩、飛行距離399英呎，幫助球隊追成4：7落後。

這是卡洛爾本季第14轟，目前與洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）、費城人史瓦柏（Kyle Schwarber）並列大聯盟全壘打王。

追到3分差的響尾蛇，在8下挨巨人南韓好手李政厚3分砲，分差再被拉大，9上奈勒（Josh Naylor）雖然敲出一發2分砲，但未能改變戰局，最終以6：10落敗。

卡洛爾此戰5打數敲2安，進帳1打點、跑回2分，吞下2次三振，賽後打擊率為0.285。

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