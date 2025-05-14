NBA季後賽》主場0勝3敗狼狽淘汰 米契爾心碎：讓這座城市失望了

騎士一哥米契爾。（歐新社）

〔體育中心/綜合報導〕騎士在今天以105：114不敵溜馬，系列賽1勝4敗遭到淘汰無緣晉級，騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）賽後受訪時仍難以接受淘汰的事實，直言他們讓克利夫蘭這座城市失望了。

例行賽豪取64勝18敗排名東部龍頭的騎士，在今天被淘汰後，成為史上第4支例行賽至少64勝卻未能突破第二輪的球隊，而米契爾儘管帶傷在場上奮力燃燒，繳出場均34.2分、5.8籃板、3.8助攻的表現，仍不夠幫助球隊晉級，生涯季後賽平均28.3分，排名史上第7高的米契爾，在自己的生涯從未打過分部決賽。

請繼續往下閱讀...

賽後米契爾對於失利仍不想面對淘汰的事實，他坦言：「我真的無法相信，不想要相信。我們不相信，到現在都不想相信。」在與溜馬的系列賽主場吞下0勝3敗的隊史首見難堪戰績，米契爾說道：「我愛死在那地方打球了。那個能量、那些球迷。我們在家0勝3敗，讓這座城市失望了。這個地方很特別，這地方真的非常特別而我們卻搞砸了。」

米契爾表示，球隊有很多值得肯定的地方，但卻沒有把握住。「現在我們只能把失利轉化為動力，因為大家現在都會看衰我們。」

雖然輸球讓他沮喪，但米契爾仍認為球隊不是沒有希望：「我們這組陣容還有時間，我相信這裡的所有人，我們也相信彼此。我們沒有在這5場比賽展現出我們的能耐，而最終大家都是用結果進行評價。」、「現在該做的事情就是去健身房、重訓室、調整飲食，做任何該做的事情重新開始。我們會回來的。我們辜負了這座城市、辜負了彼此。但我們會回歸的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法