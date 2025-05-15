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NBA季後賽尼克、灰狼G5力拚分部決賽門票 山本由伸、大谷翔平戰運動家 今日賽事預告與轉播

2025/05/15 06:47

山本由伸和大谷翔平。（資料照，美聯社）山本由伸和大谷翔平。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有2場轉播，第一場是尼克作客挑戰衛冕軍塞爾提克，尼克目前取得3：1的聽牌優勢，再加上綠衫軍傷了當家一哥塔圖姆（Jayson Tatum），布朗森（Jalen Brunson）能否率隊擊退衛冕軍晉級東部冠軍賽，還是塞爾提克能夠力挽狂瀾，備受外界關注。

第2場是勇士客場踢館灰狼，勇士目前處以1：3被聽牌的劣勢，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）依舊高掛免戰牌，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）將率隊背水一戰，還是「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）將率狼群5戰晉級西部決賽，球迷記得鎖定轉播囉！

今日大聯盟有1場轉播，道奇將在主場迎戰運動家，道奇派出「日本最強投」山本由伸先發，他本季先發8場，戰績4勝3敗、防禦率1.80，大谷翔平將挑戰本季第12轟，今天會有怎樣的打擊表現令人期待，球迷記得起床看比賽喔！

中職有1場轉播，統一獅洋投梅賽斯對決樂天桃猿洋投霸鉧德，精彩賽事不能錯過喔！

NBA季後賽

07:00 尼克@塞爾提克 緯來體育、愛爾達體育1台

09:30 勇士@灰狼 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

10:00 運動家@道奇（山本由伸先發） 愛爾達體育2台

泰國羽球公開賽

10:00 16強賽 愛爾達體育3台

14:00 16強賽 愛爾達體育3台

日職

12:00 火腿@歐力士 DAZN2

17:00 橫濱DeNA@阪神虎 DAZN1

中職

18:30 統一獅@樂天桃猿 DAZN2

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