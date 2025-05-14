桌球》世錦賽週末點燃戰火 東奧銅牌組合林昀儒/鄭怡靜重新合體拚獎牌

林昀儒（左）、鄭怡靜睽違多年後再度合作角逐世錦賽獎牌。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2025年世界桌球錦標賽5月17日（週六）將在卡達杜哈點燃戰火，台灣隊今天踏上征途。桌協秘書長葉國欽表示，今年世錦賽以林昀儒/鄭怡靜的混雙組合最具奪牌實力，林昀儒和高承睿的男雙組合也值得期待。

台灣隊一行29人在桌協理事長趙重光領軍下，搭乘今天下午1點半的班機飛往杜哈，上一屆世錦賽2023年在南非舉行，台灣隊空手而歸，今年希望有所突破。

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2021年東京奧運攜手奪下混雙銅牌的林昀儒/鄭怡靜，今年重新合體，兩人在2021年世錦賽曾獲得混雙銅牌。上屆世錦賽，林昀儒改和陳思羽搭檔，兩人一路殺進8強才敗給東京奧運金牌組合王楚欽/孫穎莎。

男雙方面，林昀儒和高承睿今年新加坡大滿貫賽首次搭配就闖進決賽獲得亞軍，表現令人驚艷，這次世錦賽雙方再度合作，也被寄予厚望。

台灣隊出征前也在左營國家訓練中心集訓10天，林昀儒特別排出時段和鄭怡靜、高承睿一起訓練雙打，熟悉跑位和戰術。

這次世錦賽籤表提前在5月1日就公布，林昀儒在男單32強賽可能再度遭遇好友德國老將奧恰洛夫，但教練王翊澤表示，打完世界盃後他曾和小林討論，接下來的比賽不會刻意去看籤表，就是做好自己，把每一場比賽都當成挑戰，一場一場去拚，他也透露，小林目前身體狀況和心態都調整得不錯。

林昀儒自2017年首度參加世錦賽以來，每一屆單打都進步一輪，上一屆則在16強以1:4敗給中國名將林高遠，締造個人世錦賽最佳成績。

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