晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》世錦賽週末點燃戰火 東奧銅牌組合林昀儒/鄭怡靜重新合體拚獎牌

2025/05/14 16:20

林昀儒（左）、鄭怡靜睽違多年後再度合作角逐世錦賽獎牌。（取自WTT官網）林昀儒（左）、鄭怡靜睽違多年後再度合作角逐世錦賽獎牌。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2025年世界桌球錦標賽5月17日（週六）將在卡達杜哈點燃戰火，台灣隊今天踏上征途。桌協秘書長葉國欽表示，今年世錦賽以林昀儒/鄭怡靜的混雙組合最具奪牌實力，林昀儒和高承睿的男雙組合也值得期待。

台灣隊一行29人在桌協理事長趙重光領軍下，搭乘今天下午1點半的班機飛往杜哈，上一屆世錦賽2023年在南非舉行，台灣隊空手而歸，今年希望有所突破。

2021年東京奧運攜手奪下混雙銅牌的林昀儒/鄭怡靜，今年重新合體，兩人在2021年世錦賽曾獲得混雙銅牌。上屆世錦賽，林昀儒改和陳思羽搭檔，兩人一路殺進8強才敗給東京奧運金牌組合王楚欽/孫穎莎。

男雙方面，林昀儒和高承睿今年新加坡大滿貫賽首次搭配就闖進決賽獲得亞軍，表現令人驚艷，這次世錦賽雙方再度合作，也被寄予厚望。

台灣隊出征前也在左營國家訓練中心集訓10天，林昀儒特別排出時段和鄭怡靜、高承睿一起訓練雙打，熟悉跑位和戰術。

這次世錦賽籤表提前在5月1日就公布，林昀儒在男單32強賽可能再度遭遇好友德國老將奧恰洛夫，但教練王翊澤表示，打完世界盃後他曾和小林討論，接下來的比賽不會刻意去看籤表，就是做好自己，把每一場比賽都當成挑戰，一場一場去拚，他也透露，小林目前身體狀況和心態都調整得不錯。

林昀儒自2017年首度參加世錦賽以來，每一屆單打都進步一輪，上一屆則在16強以1:4敗給中國名將林高遠，締造個人世錦賽最佳成績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中