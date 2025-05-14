MLB》佐佐木朗希受傷雪上加霜 美媒：道奇先發輪值已逼近極限

佐佐木朗希。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希因右肩夾擠症候群將進入15天傷兵名單，道奇先發投手連環倒下陷入傷兵潮，美媒認為衛冕軍的先發輪值深度已經逼近極限。

美媒《CBS Sports》報導指出，道奇雖擁有全聯盟最豪華的投手陣容，但近日先發投手陷入傷兵潮，大谷翔平、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、克蕭（Clayton Kershaw）、史東（Gavin Stone）和佐佐木朗希等人都高掛免戰牌，美媒認為道奇的投手輪值深度已逼近極限。

請繼續往下閱讀...

道奇先發輪值目前的可用之兵只剩下山本由伸、梅伊（Dustin May）、岡索林（Tony Gonsolin）和納克（Landon Knack），克蕭預計將在5月18日對戰天使的比賽中復出，這對道奇無疑是個好消息。

《CBS Sports》指出，道奇在前41場比賽中使用多達11名先發投手，高居聯盟最多，但部分投手變動為刻意安排，為季後賽儲備戰力所做的輪休策略，希望能在10月季後賽保持最佳狀態，然而即便在這樣的計畫之下，目前傷病的頻率與嚴重程度已超出預期，「就算是像道奇這樣不怕收進有傷病風險球員的球隊，這樣的傷兵潮也實屬異常。」

道奇目前戰績為27勝14敗，儘管目前仍暫居國聯西區龍頭，但投手陣容持續吃緊，若無法及時恢復戰力，將對中後期賽季與季後賽構成潛在威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法