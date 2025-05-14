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中職》「有危機時仍要依賴富藍戈」 鋒總：這段時間會比較辛苦

2025/05/14 18:32

富邦悍將總教練陳金鋒。（記者陳志曲攝）富邦悍將總教練陳金鋒。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將新洋投布坎南今天抵台後，火速到新莊球場傳接球，球團也將他列入合約所屬選手，總教練陳金鋒指出，他之前在3A有投過一段時間，應該不會準備那麼久，但還是要以選手身體狀況為主。

富邦開季至今以2先發1後援的洋將佈局效果不彰，洋投防禦率4.17是全聯盟最糟糕，布坎南來台灣後是否會調整為「3先發洋投」，鋒總強調，「至少他要先準備好，我們才能做決定。」

聯盟稀少的後援洋投富藍戈，本季出賽14場已有3次救援失敗，防禦率3.24，16.2局就被狂敲18支安打，特別是面對右打被打擊率高達3成87，跟對上左打的1成82有很大的差別，而最快球速也剩下156公里，跟締造聯盟紀錄的161公里有落差。

富邦牛棚傷兵問題嚴重，雖然已陸續出賽，球隊不打算操之過急，富藍戈的重擔更多，鋒總坦言跨局對富藍戈會有影響，「2人出局時上場機會比較多，畢竟能壓制的投手沒有那麼多，有危機的時候還是要依賴他。」並坦言在牛棚傷兵歸隊前，富藍戈這段時間會比較辛苦一點。

富邦悍將布坎南（左起）、魔力藍與富藍戈。（記者陳志曲攝）富邦悍將布坎南（左起）、魔力藍與富藍戈。（記者陳志曲攝）

富邦悍將新洋將布坎南。（記者陳志曲攝）富邦悍將新洋將布坎南。（記者陳志曲攝）

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